Un nuevo escándalo envuelve a la cantante dominicana Yailin La Más Viral tras un altercado ocurrido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El conocido paparazzi Jordi Martín fue agredido por miembros del equipo de seguridad de la artista, cuando intentaba obtener unas breves declaraciones durante su paso por Europa. El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, generando indignación.

Martín se acercó a Yailin mientras ella caminaba vestida con un suéter rojo y capucha, tratando de no llamar la atención. Le preguntó cómo se sentía con su gira europea, pero antes de que la artista pudiera responder, un miembro de su equipo interrumpió: “No, yo te conozco a ti... no tienes que grabarla, no está en condiciones”. El periodista intentó explicar que solo hacía su trabajo, pero otro acompañante replicó tajante: “Ya, pero te están diciendo que no”.

La situación se volvió tensa cuando uno de los escoltas golpeó a Martín en la pierna con una maleta, lo que provocó una reacción del periodista: “No me toques. No sé cómo decírtelo: que no me toques”. En otro momento del video, el mismo sujeto se le acercó amenazante: “Te vas a buscar que te noquee, loco. Tú sabes que te puedo noquear”. Las imágenes han sido ampliamente compartidas en páginas de farándula.

Hasta el momento, ni Yailin ni su equipo han ofrecido declaraciones públicas. Mientras tanto, el video continúa circulando en internet, generando debate sobre los límites entre la privacidad de los artistas y el trabajo periodístico. Algunos fanáticos han defendido a la cantante, señalando que podría estar emocionalmente afectada, mientras que otros critican su falta de profesionalismo.

En medio de la polémica, se especuló en redes que el agresor podría ser el productor de eventos Miguel Ángel Tavera Carrión, alias “Bombon Productions”, conocido en la industria musical dominicana. Sin embargo, él negó su participación en tono burlón a través de Instagram: “Anda rodando un video mío realizado con IA. Ese no soy yo, se los juro”, escribió en sus historias.

Este nuevo incidente en Madrid se suma a su historial de polémicas de Yailin, alimentando su reputación de ser una figura conflictiva dentro del mundo del entretenimiento urbano.

Preguntas frecuentes sobre el altercado de Yailin La Más Viral en el aeropuerto