Hallel Génesis sorprendió a sus seguidores con un video donde escucha por primera vez el adelanto de su nueva canción, que llevará por título “Hecho Real”. “Estoy obsesionada con la vibra de esta canción, cuéntenme qué creen a ver”, escribió la artista al compartir el fragmento, que fue suficiente para despertar una ola de reacciones... y una sospecha colectiva: ¿Es para Yomil?

"No estaba buscando nada, pero tú me lo das todo. Cuando me quito el pijama, yo solo paro el reloj. Quiero que hagamos un trío: toda la vida, tú y yo. Dámelo más lentico, que se escuchen mis gritos. Papi, qué rico", se le escucha cantar a Hallel en una letra cargada de sensualidad y complicidad. Las redes no tardaron en encenderse con comentarios como “Eso es para el Javao”, "Me encanta… para ti Yomil", “Tas pal javaito Yomil” y “Yo creo que eso tiene nombre y apellidos”.

El revuelo no es casual. Hace pocas semanas, Yomil anunció su ruptura con la influencer Daniela Reyes, tras cinco años de relación. La noticia coincidió con el lanzamiento de su primera colaboración con Hallel Génesis, el tema “Como dice el coro”, lo que generó especulaciones inmediatas sobre la cercanía entre ambos, tanto en lo musical como en lo personal.

Desde entonces, cada interacción entre ellos ha sido observada con lupa. Que Yomil haya dado "me gusta" a la publicación de Hallel, sumado al contenido de la letra, fue suficiente para que muchos seguidores dieran por hecho que el nuevo tema tiene dedicatoria. “Caballero, es Yomil… me encanta esta pareja, ojalá”, comentó una usuaria, resumiendo el sentir general.

Más allá de las teorías románticas, lo cierto es que “Hecho Real” suena a éxito. Con una base rítmica suave, una interpretación vocal envolvente y un coro fácil de recordar, el fragmento ya dejó enganchados a muchos. “Ya tengo tema favorito” y “Esto hay que sacarlo ya” fueron algunas de las opiniones que se repitieron en los comentarios.

Por ahora, no hay fecha oficial de estreno, pero la expectativa es alta. La combinación de música, misterio y conexión emocional ha sido explosiva. Y si bien Hallel no ha confirmado nada, su nueva canción ya es, para muchos, un “hecho real” que promete dar de qué hablar.

