¡Ni una, ni dos! Kenny Robert asegura que son tres las novias de Yomil: Daniela Reyes, Hallel Génesis y su personaje Jessica

En el mundo de las celebridades cubanas, si no hay drama, no hay contenido. Y cuando se trata de Yomil, siempre hay material fresco. Esta vez, quien encendió la chispa fue el creador de contenido Kenny Robert, que no se aguantó y lanzó una bomba en sus redes: ¡Yomil tiene tres novias!

Sí, como lo lees. No una, ni dos, sino tres. Según Kenny, las afortunadas son Daniela Reyes, Hallel Génesis y, por supuesto, Jessica, su propio y ocurrente personaje.

La publicación vino acompañada de una foto editada en la que aparece Yomil elegantemente vestido de novio, flanqueado por las tres mujeres en cuestión, todas de blanco, como en una escena salida de una telenovela turca… o una comedia tropical de Netflix.

Pero el asunto no quedó solo en la imagen. Kenny, en su faceta de Jessica, subió un video donde arremetió con todo contra la nueva colaboración musical entre Yomil y Hallel Génesis, a quien no bajó de villana de Disney:

“Pequeña y dulce niña, ella es La Sirenita disfrazada de Úrsula y le quitó la voz a Daniela. Yomil aléjate de ella, estás en desgracia, cuidado te acabará. Ella quiere ser famosa, no quiere una pareja, solo quiere tu fama disolver”, expresó Jessica con su característico dramatismo y sazonado humor.

Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron, avivando una vez más los rumores de una posible ruptura entre Daniela Reyes y el reguetonero. La influencer no ha dado declaraciones, pero ha lanzado algunas indirectas bastante sugerentes en sus publicaciones: una sobre los celos, y otra en la que dice que odiaría estar en el lugar de la mujer que le toque estar después de ella. ¿Indirectas o dardos con nombre y apellido?

Mientras tanto, Hallel y Yomil siguen promoviendo su junte musical, sin dar señales de que el revuelo les haya afectado. Y Jessica, bueno, Jessica sigue echándole leña al fuego con su humor punzante.

