Le dicen a Milenita que se "opere la jaiba" y así respondió: "Me quiero poner la boca más grande"

La influencer cubana Milenita no se deja intimidar por los comentarios malintencionados y, fiel a su estilo, respondió con humor a un mensaje que buscaba hacerla sentir mal.

“Opérate la jaiba que ya caes mal”, le escribió un usuario en redes sociales, pero en lugar de molestarse, Milenita contestó con un video en el que se burla abiertamente de la crítica.

En el clip, que grabó desde su auto, la creadora de contenido aparece con maquillaje exagerado, labios de un rojo intenso y gesticulando de forma desproporcionada y abriendo la boca a más no poder mientras sigue el estribillo de una canción.

Con una sonrisa enorme y una actitud desafiante, Milenita ironiza sobre su aspecto físico y deja claro que las críticas no le afectan, ni siquiera las que tienen que ver con su boca.

“Me quiero poner la boca más grande”, escribió en la descripción de la publicación, dejando claro que nadie le dicta cómo debe lucir.

Con esta respuesta, Milenita vuelve a demostrar que no solo tiene personalidad, sino que también sabe convertir el hate en contenido viral mientras sus seguidores disfrutan de sus ocurrencias.

“Eres genuinamente hermosa mi corazón”; “Ay yo me meo porque la gente sufre con la felicidad ajena, abre más mimi”; “Yo lo único que veo es una hermosa mujer muy feliz sin complejos, no entiendo cómo pueden ser así”; “La envidia es el sentimiento más feo que existe, tú sigue siendo la persona maravillosa que eres y que Dios te bendiga siempre”; “Sigue feliz que la gente infeliz son las que critican, me caes súper bien, tú contenido no le hace daño a nadie eres una persona sana”, comentaron algunos.

