Kenny Robert se supera a sí mismo e imita a Karol G: "Son como dos gotas de agua separadas al nacer"

Sin miedo al éxito y con el glamour por las nubes, Kenny Robert, en su hilarante personaje de Jessica, decidió que era hora de irse a las grandes ligas... y nada menos que imitando a Karol G.

Inspirado por la presentación de La Bichota en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde la colombiana cantó su tema “Papasito”, Kenny sacó su lado más tropicoqueto y se metió en el personaje con una entrega que nadie superaría.

Peluca rubia de ondas largas, actitud de estrella internacional, coreografía ensayada al milímetro y un vestuario que, aunque confeccionado con lo que parecen ser bolsas de nylon negro, logró captar la esencia del look original.

Sí, el outfit puede que sea más reciclable que brillante, pero el resultado visual es sorprendentemente parecido. Desde lejos, un ojo no entrenado podría dudar: ¿es Karol o es Jessica?

“Si Karol G no me sube, prepárate”, gritó Jessica en medio de la coreografía, con un micrófono de mentira pero una convicción tan real como la de la propia estrella internacional.

“Son como dos gotas de agua separadas al nacer”; “Karol te llegó competencia”; “Me dío outfit. Me dio zapateo. Me dio peluca”; “Esa negra tiene tumbao”; “Te pasas y lo sabes”; “No quisiera ser el vecino de abajo”; “En cualquier momento colapsan los zapatos”; “Si no metía el reparto no era Yessica”; “Karol mira a tu gemela”; “Yo solo estoy pensando en cómo hizo ese baile con tacones, yo me parto un pie ahí mismo”, comentaron sus seguidores entre carcajadas y emojis.

Lo cierto es que más allá de las risas, el video dejó claro que el talento para entretener le sobra, y que cuando se trata de imitar, Kenny no le teme a nada, ni a las lentejuelas ni a la escasez de presupuesto.

Preguntas frecuentes sobre Kenny Robert y su parodia de Karol G