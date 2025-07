Lo que hizo una cubana en venganza tras sufrir robo en hotel: “Se van a acordar de mí”

Una cubana estalló en redes sociales tras denunciar el robo de una joya durante su estancia en un hotel de Punta Cana, República Dominicana, y en un acto de venganza decidió dejar la habitación completamente desordenada, bañada en refresco, como forma de protesta.

“Me robaron, pero van a tener que dar mucho trapo. Al menos se van a acordar de mí”, escribió la joven identificada como Ismelia Machín en un video compartido en TikTok, donde muestra los destrozos provocados.

Según su testimonio, una sortija desapareció de la habitación del hotel y, al no recibir una solución, optó por derramar refresco sobre las camas, paredes y muebles antes de abandonar el lugar. “Esto les pasa por ladrones. Nadie vio la sortija, nadie. Por ladrones les pasa esto”, afirmó en tono airado.

El clip se viralizó rápidamente y generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios simpatizaron con la indignación de la cubana, mientras que otros cuestionaron su forma de actuar.

“No creo que sea correcto, porque quizá la housekeeping que viene a limpiar la habitación no es la que se llevó la sortija”, comentó una internauta, quien aseguró haber trabajado en limpieza hotelera y calificó el empleo como “muy duro”.

Otra usuaria recomendó no permitir el acceso del personal de limpieza a las habitaciones: “Yo he ido varias veces a República Dominicana y apenas hago el check-in les digo que no me vayan a limpiar. Pongo el cartel de ‘no molestar’, solo yo cambio mis toallas. Así jamás he tenido ningún problema”.

Hasta el momento, se desconoce si la cubana presentó una queja formal ante la administración del hotel o si existe una investigación por el presunto hurto.

Luego, la cubana compartió otro video en su perfil de TikTok donde cuenta con detalles lo ocurrido y advierte a quienes vayan a Punta Cana de vacaciones.

