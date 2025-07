Muere a los 67 años el actor estadounidense Michael Madsen

Vídeos relacionados:

El actor Michael Madsen, reconocido por su imponente presencia en pantalla y por sus memorables colaboraciones con Quentin Tarantino, falleció este jueves a los 67 años en su residencia de Malibú, California.

Según confirmó su publicista Liz Rodríguez a CNN, el intérprete sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente por las autoridades la mañana del 2 de julio.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles declaró que no hubo indicios de crimen y que su muerte fue por causas naturales.

La noticia ha conmocionado al mundo del cine estadounidense, donde Madsen era considerado una figura emblemática, especialmente por sus papeles de tipo duro y su singular magnetismo.

En un comunicado conjunto, sus representantes y su publicista expresaron: "Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos".

Ícono de culto en el cine de Tarantino

Madsen construyó una carrera sólida durante más de cuatro décadas, destacando por su versatilidad dramática y su estilo inconfundible.

Fue un rostro recurrente en la filmografía de Quentin Tarantino, con papeles inolvidables como el del sádico Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), el hermano Budd en Kill Bill (2003–2004) y el Sheriff Hackett en Once Upon a Time in Hollywood (2019). Esa colaboración lo consolidó como un ícono del cine de culto.

Además de sus trabajos con Tarantino, Madsen participó en más de un centenar de películas desde la décadas de los 80 y hasta este año.

Entre ellos se recuerdan El Natural, The Doors, Thelma & Louise, Liberen a Willy, Species, Cataratas Mulholland y Donnie Brasco, forjando una reputación como el epítome del antihéroe atormentado.

Un hombre de contrastes

Su hermana menor, la también actriz Virginia Madsen, emitió una conmovedora declaración tras conocer la noticia: "Mi hermano Michael ha dejado el escenario. Era un trueno y un terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido".

La actriz, conocida por su roles en Candyman y Sideways, continuó: "No lloramos a una figura pública, no lloramos a un mito, sino a alguien de carne y hueso y un corazón feroz. Que arrolló la vida con fuerza, brillantez y un fuego casi ardiente".

"Extrañaré nuestras bromas, las risas repentinas, su voz. Extrañaré al niño que era antes de convertirse en leyenda; extraño a mi hermano mayor", recalcó.

El golpe más duro: la muerte de su hijo Hudson

La vida personal de Madsen estuvo marcada por momentos profundamente dolorosos.

En enero de 2022, el actor perdió a su hijo mayor, Hudson Madsen, de 26 años, quien murió por una herida de bala autoinfligida en Oahu, Hawái, donde residía.

Hudson, quien había servido en el Ejército de los Estados Unidos y era ahijado de Tarantino, luchaba con problemas de salud mental.

Su padre afirmó entonces: "Estoy en shock... No vi ningún signo de depresión. Es muy trágico y triste. Solo intento encontrarle sentido a todo".

Michael cuestionó el entorno militar en el que su hijo vivía, insinuando que había sido avergonzado por solicitar ayuda psicológica.

"Creo que los oficiales y la tropa estaban avergonzando a mi hijo por necesitar terapia, lo que le impidió buscar ayuda", dijo.

Un legado inacabado

Antes de su muerte, Michael Madsen trabajaba en un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems ("Lágrimas por mi padre: Pensamientos y poemas de un forajido"), que actualmente se encuentra en proceso de edición.

En 2007, los hermanos Madsen protagonizaron juntos el falso documental de comedia Being Michael Madsen, del director Michael Mongillo.

Era una sátira del mundo del espectáculo donde Michael se interpretaba a sí mismo junto a varios de sus antiguos colegas de reparto como David Carradine, Daryl Hannah y Harry Dean Stanton.

Un adiós a una figura irrepetible

Además de talentoso, Michael Madsen era un actor con características distintivas. Su figura rebelde, su voz ronca, su mirada intensa y su capacidad para encarnar personajes atormentados lo convirtieron en uno de los más reconocibles y queridos del cine independiente estadounidense.

Fue un artista complejo: rudo pero tierno, intenso pero sensible, un forajido con alma de poeta.

En palabras de su hermana Virginia: "Nos deja ecos -ásperos, brillantes, irrepetibles- mitad leyenda, mitad canción de cuna"

