Michael Douglas expresa vergüenza por EE.UU. y pide disculpas al mundo

El actor estadounidense Michael Douglas, reconocido por su trayectoria de más de cinco décadas en la industria cinematográfica, lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de su país, y dijo sentirse avergonzado.

Durante su participación en el Festival de Cine de Taormina, celebrado en la costa este de Sicilia, Italia, Douglas no escatimó palabras al expresar su preocupación por el rumbo político y militar de Estados Unidos.

“Me avergüenzo de mi país y pido disculpas”

La contundente declaración de Douglas surgió durante una clase magistral ante el público del certamen, en respuesta a una pregunta sobre las guerras actuales y la implicación de Estados Unidos en ellas.

"Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas", dijo.

"Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN", añadió el actor.

Esta afirmación, directa y autocrítica, se produjo en un contexto de creciente malestar global por el papel que juega Washington en el escenario geopolítico, y ha resonado ampliamente debido al prestigio y la trayectoria del actor.

Lo más leído hoy:

Críticas al liderazgo de Trump y la política exterior

Aunque en sus declaraciones no mencionó directamente al presidente Donald Trump, ni tampoco sus políticas migratorias, Douglas dejó claro que lo considera una figura central en la desestabilización internacional.

"Este es el peor período que recuerdo en mi vida", dijo también el actor, nacido en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Con dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy en su haber, el protagonista de Wall Street, Atracción fatal e Instinto básico no dudó en aludir al deterioro del liderazgo estadounidense bajo la administración Trump, al que responsabiliza del "caos mundial".

Preocupación por el gasto militar

Además de las críticas políticas, Michael Douglas manifestó su preocupación por el aumento generalizado del gasto en Defensa.

"No me gusta ver cómo aumentan los presupuestos militares en todas partes, especialmente en mi país, que insiste en pedir a otros que aumenten los suyos", señaló.

Esta alusión a las exigencias de Washington hacia sus aliados de la OTAN cobra especial relevancia en el actual clima de tensión internacional, donde el rearme y la militarización vuelven a estar en el centro de los debates estratégicos.

Douglas aprovechó el contexto europeo del evento para lanzar un mensaje más amplio, trascendiendo el cine y abordando la paradoja del avance tecnológico en un mundo aún marcado por la violencia.

"Me cuesta entender, con toda la inteligencia artificial que tenemos hoy, cómo podemos seguir teniendo tantas guerras y conflictos. Es ridículo", expresó.

Sus palabras fueron pronunciadas justo antes de recibir el Premio a la Trayectoria del Festival de Taormina, en el antiguo teatro griego de la ciudad.

La intervención de Michael Douglas ha tenido un fuerte eco internacional, tanto por el contenido de sus palabras como por el momento y el lugar en el que fueron pronunciadas.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Michael Douglas en el Festival de Cine de Taormina