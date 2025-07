La influencer cubana Jocelyn Carabeo, conocida en TikTok como @iam_jocyy, donde acumula más de 1.5 millones de seguidores, decidió celebrar su cumpleaños número 20 en Cuba, rodeada de su familia, mucho rosado y, por supuesto, pasteles. La joven, que reside en Estados Unidos, viajó a la isla unos días antes para pasar esa fecha especial junto a su mamá, aunque la fiesta no salió exactamente como la había planeado.

En un video compartido en su perfil, Jocelyn mostró algunos detalles de la decoración y relató lo ocurrido: “Todo comenzó bastante bien”, contó, hasta que uno de los dos cakes —precisamente el que más le gustaba— terminó cayéndose. “Estoy acostumbrada a que nada me salga como espero, así que solo decidí reírme y traté de pasarlo lo mejor posible”, dijo, con su habitual mezcla de sinceridad y buen humor.

Afortunadamente, el desastre no fue total. Había dos pasteles, y el segundo resistió. Gracias a eso, la tradicional canción de cumpleaños pudo entonarse, aunque un poco tarde. “Eran las 8 cuando por fin pudimos organizar para que me cantaran”, confesó. A pesar de los percances, Jocelyn se mostró agradecida por estar en Cuba y compartir ese momento con los suyos: “Lo disfruté y tuve un cumpleaños como no había tenido en mi vida”.

Entre los mensajes también abundaron los que celebraron su humildad y estilo sencillo: “Me encanta que no exageras con los cumpleaños”, “Qué linda forma de volver a tus raíces”, o “Todo te quedó hermoso, Jocy”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

A pesar de los contratiempos y las opiniones divididas, Jocelyn cerró su cumpleaños con una sonrisa. Ni el pastel caído ni el retraso con la merienda lograron empañar lo más importante: celebrar sus 20 años rodeada de amor y en casa.

