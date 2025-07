Cubano explica cuál es la traición que más duele a una mujer y todas coinciden en lo mismo: "No es la infidelidad"

Un cubano se ha vuelto viral en TikTok tras compartir una reflexión sobre el tipo de traición que, según él, más lastima a una mujer. Su testimonio ha generado un fuerte eco entre usuarias que se han sentido identificadas con sus palabras.

“La traición que más le duele a una mujer no es que tú te hayas acostado con otra y mucho menos haberla cambiado por otra, no, eso no le duele a una mujer”, afirma el joven en un video publicado en la cuenta de TikTok @robertolemusd, que acumula miles de reproducciones y comentarios.

Según su testimonio, lo verdaderamente doloroso para muchas mujeres es “haber pasado años al lado de un hombre cuando no tenía nada, haberlo apoyado en los momentos más difíciles, ser parte de su proceso de superación y, una vez que ese hombre logra salir adelante, sea ella quien quede en el olvido”.

“Esa es la traición que más le duele a una mujer. No es que tú te hayas ido con otra porque tiene más físico encantador o es más bonita. Le duele haber pasado años al lado de un hombre malagradecido que no la supo poner en la gloria cuando ella lo sacó del fango”, concluyó.

El mensaje ha generado una oleada de apoyo entre mujeres que han compartido experiencias similares, resaltando la falta de reconocimiento y gratitud en algunas relaciones de pareja.

Entre los comentarios más repetidos en la publicación se leen frases como “esto me pasó a mí”, “me vi reflejada” o “ojalá muchos hombres entendieran esto”.

El video se ha viralizado no solo por la dureza de sus palabras, sino por tocar un tema sensible que muchas veces queda relegado: la lealtad emocional y el reconocimiento del valor de quien estuvo en los momentos más duros.

