Dan último adiós a joven motociclista que perdió la vida en accidente en La Habana

En una conmovedora ceremonia, familiares, amigos y allegados de Aslam Vázquez, cariñosamente conocido como Asly, dieron el último adiós este miércoles al joven motociclista, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Diez de Octubre, La Habana.

El afecto hacia Asly y la consternación por su temprana partida reunieron a decenas de personas -entre ellas, sus padres Ricardo y Yusnely, su esposa Adriana Ávila, otros miembros de la familia, aficionados del motociclismo y vecinos- en la intersección de la calle Espadero y la avenida Acosta, el mismo lugar donde en la mañana del domingo el joven sufrió el accidente que apagó su vida, a sus 28 años.

En esa esquina, se erigió una tarja de recordación y colocaron una foto de Asly, ante las cuales los presentes depositaron flores y encendieron velas.

Para honrar su memoria, una caravana de motociclistas partió de la Ciudad Deportiva y arribó al sitio, donde aceleraron los motores haciéndolos rugir en señal de respeto y admiración.

Las muestras de dolor y el homenaje póstumo al joven motorista también se han multiplicado en las redes sociales.

Su esposa le dedicó un estremecedor mensaje en Facebook, en el que dejó constancia del amor que compartieron: “¡¡¡¡La vida es tan injusta!!!! Me apagaste mi amor, te llevaste un pedazo de mí que jamás volveré a tener, siempre fuiste mi ángel y ahora que no estás a mi lado, le pido a Dios que me dé las suficientes fuerzas para aprender a vivir sin ti porque nunca podré olvidarte, me rompiste y te llevaste mi vida contigo, ERES EL ÁNGEL MÁS LINDO del cielo y solo pido que dondequiera que estés seas la luz que fuiste aquí en vida”.

También evocó la pasión de su esposo por el motociclismo: “Te fuiste siendo feliz, te fuiste haciendo lo que te gusta, te fuiste manejando, te fuiste dejando huellas de tu goma y marcando las calles por donde pasabas, vuela alto mi campeón y dondequiera que estés, abraza mi corazón que siempre será tuyo”.

La pareja había contraído nupcias hace unas semanas.

La cuenta en Facebook de la revista Excelencias del Motor también rindió tributo a Asly, como uno de los miembros de la familia Biker. La publicación lo recordó como “un fanático de las motos deportivas”, que era propietario de una Honda Fireblade de 2016 y miembro oficial del Team 299, “campeón en las carreras de altas cilindradas, donde obtuvo menciones y premios, en los que se destaca el premio de subcampeón en los 600 CC sobre una Yamaha R6”.

“Asley no se fue, sólo terminó su ruta, (…) simplemente cruzó la meta antes de tiempo, así que cada vez que una moto ruge, muchos dirán, ahí va Asley abriéndonos el camino a la victoria”, subrayó el texto.

Amigos, colegas y otras personas compartieron videos de la ceremonia de despedida, con sentidas palabras.

La mañana del domingo sumió en el luto a una familia cubana, tras la partida de uno de sus hijos. A causa del impacto con un ómnibus, falleció Asly mientras conducía su motocicleta por una calle del reparto La Víbora. Su esposa, que lo acompañaba, sufrió heridas que la enviaron al hospital, pero no resultaron letales.

Hasta el momento, no han trascendido las causas que provocaron este lamentable accidente.

