Vídeos relacionados:

Yailin La Más Viral está en el centro de una nueva polémica tras denunciar públicamente que no ha recibido el pago por varios conciertos y anunciar la cancelación de todas sus presentaciones. La artista dominicana encendió las redes sociales con fuertes declaraciones en las que asegura que ha trabajado en al menos diez eventos sin cobrar “ni un peso”.

“Yo he hecho 10 trabajos y no me han pagado ni un peso”, escribió la cantante en una historia de Instagram. En otro mensaje, se mostró molesta por el trato recibido en una discoteca donde, según ella, la querían ubicar en un espacio sin mesa. “Querían ponerme en las sillas sin mesa como si yo fuera a pelar guandules”, se quejó indignada.

La artista también compartió un comunicado oficial donde aseguró que ha cumplido con su parte del contrato, pero que aún no ha recibido el pago acordado. “No canto de gratis. Mi trabajo y mi talento merecen respeto. Si no hay pago, no hay presentación”, sentenció, dejando claro que no volverá a subir a un escenario hasta que le paguen lo que le deben.

Captura de Instagram

Sin embargo, la empresa Bombón Productions, responsable de la logística de su gira, no tardó en responder. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la compañía desmintió las acusaciones de Yailin y lanzó duras críticas. “Claro que te hemos pagado una parte de lo que te corresponde. ¿En qué cabeza cabe que una mujer interesada por su dinero va a hacer 10 actividades sin que se le adelante parte de los pagos?”, cuestionaron.

La productora también acusó a la cantante de no cumplir con el calendario de su gira y de abandonar compromisos previamente pactados. Aseguraron que existía un acuerdo de sociedad 50/50, y que los gastos de logística, vuelos, hoteles y alimentación fueron asumidos por ellos. “Antes de pagarte a ti, tengo que ver cuáles fueron nuestros gastos, pagar impuestos y más. No puedo mover una cantidad de dinero sin el permiso del banco”, agregaron.

Lo más leído hoy:

Además, desde Bombón Productions lanzaron varias preguntas dirigidas directamente a la artista sobre su ausencia en ciudades europeas donde debía presentarse. “¿Qué pasó en Nápoles? ¿Qué pasó en Sevilla? ¿Qué pasó en Roma? ¿Qué pasó en Den Haag?”, escribieron, insinuando que Yailin habría incumplido con varios compromisos sin justificación.

El conflicto ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos fanáticos respaldan a la cantante y exigen que se le pague lo que reclama, otros critican su actitud y defienden a la productora, generando un intenso debate entre seguidores de ambos bandos.

Por ahora, lo que parecía una oportunidad para consolidar la carrera internacional de Yailin, ha terminado en un cruce de acusaciones, contratos rotos y una gira completamente suspendida.

Preguntas Frecuentes sobre la Controversia de Yailin La Más Viral