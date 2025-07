La Flaca Verónica debutará en la música urbana: Así suena "Diablita", un tema no apto para oídos sensibles

Eduardo López Cardoso, conocido popularmente como La Flaca Verónica, ha dado un paso inesperado en su carrera al anunciar su debut en la música urbana con un tema que ya está generando revuelo en redes sociales: “Diablita”.

El influencer cubano, seguido por su estilo y carisma desbordante, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un adelanto del videoclip que acompaña su primera incursión musical.

“Cuántos de ustedes esperan esto ya sale esta semana”, escribió junto al clip que ya muchos utilizan en sus reels en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar y su publicación se llenó de comentarios entusiastas: “Ay dio esto no me lo esperaba”; “Se fue viral Eduardito aquí”; “Aquí los que lo esperan”; “Suelta eso niño”; “Qué duro viene esto, estamos grabando como las élites”; “Ño el mío saca eso pa’ la calle que es un palo. Camagüey en la casa”.

La canción promete no pasar desapercibida, no solo por su ritmo pegajoso sino también por su letra explícita, cargada de referencias sexuales y metáforas provocativas.

“Ese cul* es cocaína y yo soy Pablo Escobar / Tú quieres que me dé un pase, claro me lo voy a dar / Si te vienes no me pares cuando empieces a temblar / Mami que eso me molesta y voy a tenerte que amarrar / Una tiene el pelo lacio, la otra pelo rizo / Cuando le doy en cuatro tengo que limpiar el piso / Soy su Harry Potter con el bicho yo la hechizo / Cuando hacemos un trío, te lo juro que me frizo”, dice una parte de la letra.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta del estreno, todo indica que Eduardo López Cardoso está listo para encender la escena urbana. Queda claro que su incursión musical no será discreta y que “Diablita” podría dar mucho de qué hablar entre los amantes de este género.

