"No hagas estas cosas para que no se enoje": Cubano da clases de convivencia con una cubana y todas coinciden

El creador de contenido Ernesto Zaldívar ha causado sensación en redes sociales tras publicar un video en el que ofrece una serie de consejos prácticos —y muy directos— para hombres que comparten el baño con una mujer cubana.

El clip, filmado desde el baño de su casa, ha sido aplaudido por cientos de mujeres que se sienten identificadas con las situaciones que describe.

“Evítate un accidente cuando estés orinando”, comienza diciendo Zaldívar, quien no duda en recomendar a los hombres que, si no pueden controlar las salpicaduras, simplemente comiencen a orinar sentados. “Al principio es incómodo, pero uno se adapta”, afirma.

El tiktoker, con tono relajado y humor costumbrista, repasa un listado de conductas que, según dice, molestan profundamente a las mujeres: desde no bajar la tapa del inodoro, hasta dejar el espejo del baño salpicado tras lavarse la cara o los dientes. “Si vas a soplarte la nariz, hazlo con la mano puesta, no dejes los mocos volando por el espejo”, advierte.

Entre los momentos más comentados del video está el consejo de no usar el jabón directamente en “la parte de atrás” del cuerpo si luego se va a usar en la cara. “Si el jabón es blanco y aparece amarillo, ella va a saber que tú hiciste algo”, dice entre risas.

También se refiere al uso del champú caro —“si ella te lo presta, úsalo con moderación”— y al hábito de no cambiar el rollo de papel higiénico cuando se acaba. “No esperes a que ella lo cambie. Si tu madre no te crió, ella no tiene por qué terminar de criarte”.

Zaldívar cierra el video recordando que muchas mujeres asumen tareas domésticas que no les corresponden, por lo que merecen respeto y colaboración. “El Día de las Madres no es su día, pero tú no le regalas nada y ella está criando a un hijo que no es suyo. Tiene toda la razón”, sentencia.

El video se ha viralizado rápidamente en TikTok y otras plataformas, generando cientos de comentarios, especialmente de mujeres que aplauden la sinceridad y sentido común del mensaje. “¡Gracias, por fin alguien lo dijo!”, escribió una usuaria.

Ernesto Zaldívar, conocido por sus contenidos de humor cotidiano, ha dado en el clavo con una realidad que muchas parejas viven a diario y que, si no se atiende, puede convertirse en fuente de conflictos.

