Una cubana deslumbra a Maná tocando la gaita en Santiago de Compostela

La cubana Ceila Fong Padrón, conocida artísticamente como Xei, sorprendió al grupo mexicano Maná con su talento para tocar la gaita gallega mientras interpretaba una canción tradicional en las escalinatas del Arco de Xelmírez, junto a la Catedral de Santiago de Compostela.

El inesperado encuentro ocurrió el pasado viernes, en la antesala del concierto de Maná en el O Gozo Festival, donde la banda quedó tan fascinada con su interpretación de muiñeiras que le ofrecieron compartir escenario con ellos.

Xei, originaria de Santiago de Cuba, emigró a Galicia hace más de 20 años para estudiar Química, pero la música tradicional gallega terminó conquistando su vida. Desde hace una década, toca la gaita en las calles del centro histórico compostelano, donde se ha convertido en un símbolo cultural.

“Estaba tocando una canción cuando se detuvo un grupo de personas. Me pidieron piezas más agudas, así que interpreté varias muiñeiras rápidas, incluida A Freixa”, relató la artista al diario La Voz de Galicia.

Sin saber que se trataba de los integrantes de Maná, la cubana accedió a conversar y tomarse fotos con ellos. Fue entonces cuando una guía turística le reveló la identidad de sus oyentes.

Al descubrir quiénes eran, los músicos la invitaron a actuar con ellos al día siguiente en el concierto en el Monte do Gozo, el cierre de su gira por la Península Ibérica. La gaitera cubana declinó la propuesta por no haber ensayado, pero Maná le regaló entradas para asistir al espectáculo, en el que finalmente actuó el gaitero Carlos Núñez como invitado especial.

“No me arrepiento de haber dicho que no, pero fue un detalle precioso. Me pareció increíble lo cercanos que son después de tantos años de carrera”, dijo la cubana.

Ceila Fong representa la historia de muchos cubanos que, lejos de su tierra, logran abrirse camino y destacar en contextos culturales muy distintos. Hoy vive de la música y del trabajo en su propio huerto, y se siente plenamente integrada en Galicia, donde defiende con orgullo su doble identidad.

