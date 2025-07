Apagones: Cuba amanece con siete unidades generadoras fuera de servicio

El gobierno cubano ha implementado medidas como cortes programados de electricidad para gestionar el déficit de generación. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para resolver la crisis. La falta de inversiones en infraestructura energética y la dependencia de fuentes de energía no renovables complican la situación, y no se han anunciado soluciones efectivas a corto plazo para estabilizar el suministro eléctrico en el país.