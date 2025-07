"De momento tienes corriente y no tienes agua; se va la corriente y viene el agua": el calvario cotidiano en Cuba

Una joven madre cubana ha compartido en redes sociales un testimonio que refleja, con sencillez y claridad, la precariedad con la que se vive hoy en muchas zonas del país. En un video publicado en TikTok, la usuaria @gelylaflaki describe los problemas diarios relacionados con la falta de gas, electricidad y agua, así como los mecanismos que las familias han tenido que desarrollar para adaptarse a esa realidad.

“Ya casi nadie sabe lo que es cocinar con gas”, afirma al inicio del video, grabado desde su casa. “Muchos cocinamos con cocinas eléctricas, y hasta con carbón, pero se nos va la corriente”.

En menos de dos minutos, la joven logra condensar la experiencia de millones de cubanos: sobrevivir entre cortes de luz, escasez de agua, calor extremo, y la dependencia de tecnologías básicas como ventiladores portátiles o cargadores de baterías para sobrellevar los apagones. “Esto es terrible; tienes corriente y no tienes agua, se va la corriente y viene el agua… tremenda locura”.

El testimonio también aborda el rol de los datos móviles, cuyo precio se ha elevado recientemente, pero que siguen siendo esenciales para encontrar productos básicos o sostener pequeños negocios: “Ahora la mayoría de los negocios son por redes sociales. Hay veces que en tu zona no encuentras aceite, no encuentras detergente, no encuentras pollo y te toca publicarlo en los grupos”.

Resistencia silenciosa

La publicación ha generado respuestas de apoyo, reconocimiento y resignación. “Lo confirmo, la realidad de Cuba. Lo vivo a diario”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Muy triste todo, Flaki. Está dura la situación, por día peor”.

Más allá de la red social, el contenido se inscribe en un contexto nacional marcado por la agudización de la crisis energética. Este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó un déficit superior a los 1,600 megavatios y apagones extendidos durante todo el día.

En paralelo, el gobierno ha comenzado a aplicar severas medidas de ahorro, afectando tanto al sector privado como a entidades estatales, y promoviendo el uso de briquetas de carbón vegetal como alternativa para cocinar ante la falta de gas y electricidad.

En zonas como San Miguel del Padrón, en La Habana, los cortes prolongados han provocado protestas vecinales, mientras crecen los reportes de pérdidas de alimentos, problemas de salud, interrupciones laborales y jornadas domésticas caóticas.

Una realidad compartida

El caso de @gelylaflaki no es aislado. Testimonios similares han emergido en las últimas semanas desde distintos puntos del país. Madres, jóvenes y trabajadores muestran en videos cómo reorganizan su vida en función de los horarios de la electricidad, cómo improvisan fogones con carbón o cómo han aprendido a identificar qué tipo de ventilador les da más “independencia” durante un apagón.

“Tengo uno que dura de tres a cuatro horas. Pero ahora todo el mundo anda atrás de unos ventiladores anaranjados y negros con batería de litio que dicen que duran hasta 24 horas”, comenta la joven en su video, mientras sujeta un pequeño micrófono de solapa.

Lejos de lo anecdótico, sus palabras documentan una realidad estructural: un país donde cocinar, asearse, comunicarse o simplemente dormir depende de factores fuera del control de las personas. “No es fácil, pero siempre nos las arreglamos”, dice entre líneas.

