"Toda mujer debe sentirse insoportable": Candidata a Miss Universe Cuba protagoniza momento viral con su respuesta

Lianet Aguilera Sarmiento, representante de la provincia de Holguín en la gala final de Miss Universe Cuba 2025, protagonizó uno de los momentos más comentados del certamen tras ofrecer una respuesta que ha desatado risas, memes y debate en redes sociales.

Durante la ronda de preguntas, el conductor de la gala le dijo: “¿Qué canción suena en tu cabeza cuando te sientes empoderada?”.

Tomándose unos segundos para pensar, Lianet respondió: “La de Sia que dice imparable, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero yo digo que toda mujer debe sentirse en algún momento de su vida como esa canción. Eres insoportable, imparable, no recuerdo”.

El conductor, entre risas, comentó: “Ojalá no sea insoportable”, provocando carcajadas entre el público.

Lianet hacía referencia a la canción “Unstoppable” de la artista australiana Sia, cuyo título se traduce al español como “Imparable”, un himno del empoderamiento femenino. Sin embargo, el pequeño desliz lingüístico de la candidata, al mezclar “insoportable” con “imparable”, generó un instante tan auténtico como viral.

En redes sociales, el clip se ha compartido miles de veces, con comentarios que oscilan entre el humor, la comprensión y también los memes. Algunos usuarios aplauden su espontaneidad y el hecho de que, más allá del error, su mensaje llegó.

