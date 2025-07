¡Amor en altamar! El romántico momento en que una cubana le pidió matrimonio a su novia en un yate de Miami

La propuesta de matrimonio en un yate en Miami fue protagonizada por una pareja de cubanas. Una de ellas se arrodilló sobre la proa del yate y le pidió matrimonio a su novia, mientras en otra embarcación cercana se desplegó un cartel con la frase "Will you marry me?" decorado con un anillo de compromiso. El momento, lleno de emoción y sorpresa, fue celebrado por un grupo de amigas que acompañaban a la pareja.

Lo más leído hoy: