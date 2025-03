El influencer cubano Ultrack compartió con sus seguidores en Instagram detalles íntimos sobre su vida sentimental, y entre sus respuestas más reveladoras dejó entrever que tiene planes de comprometerse con su pareja actual, la creadora de contenido Claudia Artiles.

En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de los seguidores le preguntó directamente: "¿Cuándo te casas?". Sin rodeos, Ultrack respondió con una sonrisa: "El problema no es casarse, el problema en el que estoy pensando es en cómo va a ser la propuesta".

Estas palabras no solo confirman que el influencer está emocionalmente comprometido con su relación, sino que también está considerando formalizarla próximamente. La pareja ha demostrado en redes una conexión sólida y una vida compartida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Al hablar de Claudia, Ultrack no escatimó en elogios: "Claudia es una bendición para mí. Es una mujer excelente. Cada vez que la miro me gusta más. Trabajamos en lo mismo, tenemos visión de futuro juntos, nos llevamos súper bien y nos entendemos en todo", expresó con emoción.

"Nos gusta estar juntos y nos llevamos súper bien", agregó, dejando claro que la admiración mutua es uno de los pilares de su relación.

Sobre cómo se siente en esta etapa de su vida, Ultrack fue honesto y reflexivo: "Creo que la felicidad absoluta no existe, hay momentos felices pero también de preocupaciones y de estrés. Pero estoy en paz y estoy donde quiero estar. Creo que eso es suficiente. Me siento súper bien".

También habló de la armonía familiar que han logrado, asegurando que su prioridad siempre son los niños: "La relación nuestra va bien. Marlito y yo nos llevamos bien. Claudia con las niñas también. No hay ningún problema por ninguna relación pasada. La gente intenta buscar chisme, pero todos estamos bien y la prioridad son los niños. Entonces estamos felices".

Ultrack tiene dos hijas, Victoria y Libertad, fruto de su relación anterior con Amanda Sanz, mientras que Claudia es madre de un niño de dos años, Marlon, de una relación previa.

Precisamente, la estabilidad familiar que el influencer defiende con tanto énfasis ha sido motivo de reciente controversia en redes sociales. Hace unos días, Ultrack se arremetió en TikTok contra quienes criticaron la aparición de sus hijas en un video compartido por Claudia, donde las niñas aparecen comiendo arroz con huevo.

La publicación provocó una oleada de comentarios negativos, a lo que el influencer respondió sin filtros: "A todas las personas que le molestan que mis hijas salgan en los videos de Claudia, puedes dejar un comentario para mandarte para la p****. Yo, padre de Victoria y Libertad, autorizo ​​a Claudia que salgan en sus videos. ¿Falta otra autorización por escrito?".

Ultrack aseguró que las críticas provienen de personas que "necesitan algo para vivir porque su vida es aburrida", y defendió su derecho a responder públicamente: "Me encanta que me critiquen, pero también me encanta responder. Entonces, cuando responda y te haga un video, no te quejes".

Por su parte, Claudia también se pronunció en los comentarios del video para aclarar la situación: "Sí tengo autorización de su mamá para que las niñas salgan en mis videos. Vivan sus vidas. Que Amanda y yo estamos en comunicación todo el tiempo. Eso que ustedes quieren lograr no va a pasar".

