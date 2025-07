Cubana relata su amarga experiencia tras asistir como espectadora a Miss Universo: "Qué desastre"

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en redes sociales su decepción y molestia tras asistir al certamen Miss Universo Cuba celebrado recientemente en Miami.

A través de un video ampliamente difundido, la internauta Yaki denunció desorganización, falta de respeto a los asistentes y favoritismos evidentes durante el desarrollo del evento.

La mujer, quien asistió para apoyar a dos amigas participantes –representantes de Ciego de Ávila y Villa Clara–, calificó el certamen como “el peor organizado” al que ha asistido.

Según su testimonio, pese a haber pagado su asiento, no se respetó la ubicación asignada y fue obligada a ceder el lugar reservado para su esposo a otra invitada conocida, la dominicana Chiky Bombom. “No les importó quién pagó y quién no, sentaron a todo el mundo donde les dio la gana”, afirmó visiblemente indignada.

Además, criticó la logística del evento, y señaló fallas en la visibilidad de las pantallas, la falta de organización en la distribución del público y la aparente improvisación en el trato a familiares y amigos de las candidatas.

“No se vio nada. Las pantallas estaban de adorno”, dijo, al comparar su experiencia en vivo con las imágenes que transmitió la televisión, que calificó como “lo mejor que pudieron haber hecho quienes no asistieron”.

La espectadora también expresó su inconformidad con los resultados del certamen. Aunque aceptó que su amiga de Ciego de Ávila no llegara al Top 10 por haber sido una de las últimas clasificadas, consideró injusto que la representante de Villa Clara no estuviera entre las cinco finalistas.

Cuestionó que “Miss Cristiana” (Lisbeth Fernández, de Pinar del Río) llegara a la etapa decisiva, insinuando que hubo favoritismo y falta de transparencia en los criterios de selección.

Finalmente, concluyó su testimonio asegurando que no volvería a asistir a un certamen Miss Universo Cuba en Miami y advirtió a otros interesados sobre lo que definió como un evento “caro y mal organizado”, con un auditorio semivacío y una experiencia que no estuvo a la altura de lo esperado.

Lina Luaces, quien representaba a Santiago de Cuba, fue coronada el martes como la nueva Miss Universe Cuba, tras imponerse ante otras 15 candidatas de todo el país en una gala llena de glamour, elegancia y emoción.

Durante el certamen, las 16 aspirantes desfilaron en traje de baño y traje de gala, mostrando su porte, carisma y seguridad en el escenario. Varios patrocinados entregaron premios individuales a las concursantes.

Lina Luaces, hija de la presentadora cubana Lili Estefan y sobrina del matrimonio Emilio y Gloria Estefan, será ahora la encargada de representar a Cuba en la 74.ª edición de Miss Universo, que se celebrará el próximo 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

