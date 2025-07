Lili Estefan confiesa que no reconoce a Lina Luaces, Miss Cuba 2025, al oírla hablar en español

Un momento inesperado se robó el protagonismo en El Gordo y la Flaca cuando Lili Estefan, en plena entrevista con su hija Lina Luaces, recién coronada Miss Universe Cuba 2025, reaccionó sorprendida al escucharla hablar español con fluidez. “Yo te escucho el español y no te conozco. Yo no reconozco a mi hija hablando español”, soltó la presentadora, sin poder ocultar su asombro.

La respuesta de Lina no se hizo esperar. Con seguridad y una sonrisa, explicó cómo se preparó para reconectarse con el idioma: “Veinticuatro horas al día. Con mis amigas, lamentablemente, no hablan español. Les dije que necesitaba alejarme de ellas durante dos meses para solo hablar español con personas que me ayudasen a mejorar y corregirme”.

Lili, entre bromas y emoción, insistió en que siempre le advirtió que algún día se iba a arrepentir de no hablar español en casa. "Mi mamá tenía razón", admitió Lina con humildad, reconociendo que el esfuerzo fue duro, pero necesario. Su compromiso con el idioma ha sido parte clave de su preparación como representante de Cuba en el certamen internacional.

El intercambio dejó ver la complicidad entre madre e hija, pero también expuso un tema que toca a muchas familias del exilio: la pérdida del idioma en las nuevas generaciones. Lili confesó sentirse especialmente orgullosa, no solo por la corona, sino por ver a su hija hablando en español y tomando en serio esa parte de su identidad.

En el set, se notó que el momento fue más allá de una simple entrevista. Fue una especie de reivindicación, un gesto de madurez y esfuerzo por parte de Lina, que dejó claro que ser Miss Cuba no es solo portar una banda, sino también hacer un puente con las raíces familiares y culturales.

El clip se volvió viral en redes sociales, despertando elogios y críticas, pero también muchas reflexiones sobre lo que significa ser cubano fuera de la Isla. Mientras tanto, Lina sigue preparándose, ahora en dos idiomas, para su próximo reto: conquistar el escenario de Miss Universo.

