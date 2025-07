Eduardo Antonio: "Si me cambio de sexo me gano la corona de Miss Universo"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, volvió a hacer de las suyas durante su más reciente aparición en el programa “Destino Tolk”, donde dejó a los presentadores y al público con la boca abierta tras una de sus declaraciones más inesperadas.

En medio de una entrevista que tuvo de todo —risas, tensión y confesiones—, uno de los conductores, Fernan, le preguntó sin rodeos: “¿Qué cirugía te falta por hacerte, Divo?”. La respuesta fue tan inesperada como contundente.

“Me escriben mucho y me piden que me haga cambio de sexo”, reveló Eduardo Antonio con toda seriedad. Ante la sorpresa del presentador, que repreguntó si de verdad estaba considerando una transformación de ese tipo, el artista no se guardó nada.

“Muchacho, si yo me cambio el sexo, me ponen la corona de Miss Universo, te lo juro. Si yo me cambio de sexo, yo me gano la corona. ¡De que lo gano, lo gano!”, dijo entre risas, con su característico estilo desinhibido.

Y para rematar el momento soltó sin tapujos: “¿Tú crees que con el caballo que yo me mando yo me quiera cortar una de las gracias y talentos que Dios me dio? ¡No, chico, no!”.

Una vez más, El Divo demuestra que no tiene filtros cuando se trata de hablar de su vida personal, su imagen y su transformación estética, temas que siempre generan comentarios, críticas y hasta polémica entre sus seguidores.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Eduardo Antonio y sus declaraciones en "Destino Tolk"