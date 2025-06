Eduardo Antonio responde a críticas por interpretar canciones de Pablo Milanés: "¿Por qué cuando las canto yo es el problema?"

Durante una reciente presentación en la que interpretaba el clásico “Para vivir”, del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, Eduardo Antonio alzó su voz no solo para cantar, sino también para cuestionar las críticas que ha recibido por incluir este repertorio en sus shows.

Con guitarra en mano, El Divo reflexionó en voz alta ante su público: “¿Quién no recuerda a Elena Burke cantando esta canción de quien la escribiera Pablo Milanés? Si aquí está su hija y canta esas canciones, ¿por qué cuando yo las canto es el problema?”.

El intérprete se mostró firme ante lo que considera una doble moral en el trato hacia los artistas que versionan obras de Milanés. Eduardo Antonio recordó que a otros cantantes, como Beatriz Luengo, esposa de Yotuel, o Ania Linares, se les permite incluso grabar las canciones del trovador sin que ello genere polémica.

“A mí de palito barquillero no me agarra nadie, son muchos años de carrera sabiendo lo que hago”, sentenció, dejando claro que no piensa retractarse ni cambiar su forma de homenajear a la música cubana.

Más allá del debate musical, Eduardo Antonio profundizó en la conexión emocional que las canciones de Pablo Milanés representan para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla.

“El ser humano tiene que tener moral. No pueden de un día a otro borrar sus recuerdos, borrar la nostalgia, borrar una linda canción con la que creciste, porque cada quien lleva la procesión por dentro y cada uno de nosotros a su manera amamos a Cuba y extrañamos a Cuba, queremos ver a Cuba libre y cada quien lo siente a su manera”, expresó con emoción.

Lo más leído hoy:

Sus palabras, cargadas de sentimiento, provocaron aplausos del público, en una velada donde la música volvió a servir de homenaje a Pablo y a Cuba.

Preguntas Frecuentes sobre Eduardo Antonio y su Interpretación de Canciones de Pablo Milanés