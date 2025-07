Una cubana radicada en Lehigh Acres, Florida, ha causado sensación en TikTok tras compartir el resultado de un proyecto familiar que le tomó meses: una cocina exterior completamente hecha por ella y su esposo.

“Nos arrepentimos de haber hecho nuestra cocina exterior nosotros mismos”, dice entre risas Adri Baffil, la creadora del video que ya acumula miles de reacciones. Pero rápidamente aclara: “Nos arrepentimos… de no haber hecho esto antes”.

Desde su cuenta @adri.baffil, Adri explicó que el proceso no fue sencillo. “Este ha sido un proyecto que no nos ha tomado un día, llevamos varios meses porque, como saben, mi esposo no está en casa a tiempo completo y esa ha sido la parte más difícil del proceso. No, en realidad la parte más difícil fue poner estos paneles. Si no lo has hecho antes, no tienes ni idea de lo retador que puede ser. Mi respeto para las personas que se dedican a esto”, comentó.

La cocina, hecha con paneles de PVC y diseñada sobre la marcha, ha encantado a miles de personas, quienes no solo aplauden su estética sino también la funcionalidad. “Yo empecé a cocinar aquí antes de haber terminado todo. Todo el diseño fue pura improvisación”, confesó la cubana.

Según Adri, cocinar al aire libre ha cambiado por completo la dinámica de su hogar. “Dentro de mi casa se respira un aire más agradable y no sé por qué, pero el olor a comida al aire libre se siente más delicioso”, explicó, animando a sus seguidores a emprender proyectos similares: “Si no te has decidido a hacer esa cocina, no sé a qué estás esperando”.

Reacciones entusiastas

El video ha recibido una avalancha de elogios y preguntas. Muchos usuarios han compartido sus propias experiencias de construcción de cocinas exteriores, mientras otros han pedido detalles sobre los materiales y electrodomésticos utilizados.

Lo más leído hoy:

“Qué belleza, adónde se compran las puertas de la cocina”, preguntó una seguidora. Otro usuario quiso saber si la madera usada era resistente al agua, a lo que ella respondió: “Es PVC, es a prueba de todo”.

La publicación ha servido también como inspiración. “Ya hice mi cocina, pero la cocina de gas nos ha salido muy mala. ¿Me pudieras decir dónde compraste la tuya?”, escribió otra seguidora. Adri no dudó en compartir su información y responder a mensajes.

Comunidad y consejos

Además de mostrar su creatividad, Adri ha generado una comunidad de seguidores entusiastas que se animan a hacer lo mismo. “Yo nunca he cocinado dentro de mi casa y todo el que llega siente el olor a nuevo”, escribió una usuaria. Otra señaló entre bromas: “Dinos cuántas veces se fajaron durante todo el proyecto. ¡Si soy yo y mi esposo, tal vez lleguemos al divorcio!”

Lejos de mostrar un resultado perfecto, el proyecto de Adri destaca por su honestidad, espontaneidad y el mensaje inspirador que ha dejado a quienes sueñan con transformar sus espacios exteriores.

Preguntas frecuentes sobre la cocina improvisada de una cubana en Florida