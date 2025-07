Artistas cubanos se quejan de la decadente situación en la isla: "Se ha perdido la alegría, es a sobrevivir"

Durante una reciente entrevista de Osvaldo Doimeadiós con el proyecto La Familia Cubana, varios reconocidos artistas cubanos aprovecharon una dinámica para lanzar duras críticas sobre la situación actual en la isla, sin medias tintas ni evasivas.

Al girar una ruleta que les pedía “Quéjate de algo públicamente”, el humorista fue el primero en señalar los problemas que más le duelen: “la tercera edad, la jubilación y los precios abusivos, todo lo que han hecho en la economía que no han resuelto nada”. El artista también criticó la falta de transporte público y la indiferencia de los dirigentes: “Me duele ver pasar a los decisores en sus carros y que no haya ni una guagua funcionando en la ciudad. Y lo digo así públicamente, y si se molestan, que pongan guagua, que las ponen en los desfiles”.

Jorge Martínez, por su parte, fue tajante: “Es inhumano lo que están viviendo la gente en otras provincias del país con los niños, con los ancianos. No es llegar a un lugar y decir que aquí todo está bien. Hay que meterse adentro de los problemas y tratar de resolverlos”.

“A mí me molestan mucho las justificaciones banales, estúpidas, como si yo fuera un imbécil, como si yo no me hubiera criado, como si yo no viera, esa manera de tratarme como si yo no fuera nada, justificarlo con cosas que no son, la gente mentirosa”, recalcó Jorge Martínez.

La actriz Belissa Cruz retrató el ambiente desolador que se vive hoy en la capital: “Decadencia, cada vez estamos peor, vas caminando y ves como todo se va apagando. Hace unos días iba en un taxi por todo 23 y decía ‘dios mío’, parecía la ciudad de los muertos, era un silencio, no hay alegría, ya no hay un 31 de diciembre ni una Navidad, ni un nada, como yo la recordaba de niña, los vecinos entrando en las casas de los otros, ya se ha perdido la alegría, el deseo, es a sobrevivir, el sálvese quien pueda”.

Alejandro Cuervo, en tanto, lamentó el abandono que ha llevado a la crisis energética actual: “Lo que más me jode es que la mayoría de los problemas energéticos es por abandono, por no prestar la atención debida hace 15 o 20 años. Es cómo funciona el sistema, resolver los problemas más graves que tenemos y entonces nos olvidamos de los otros problemas (...) Lo que nunca se pensó hace dos años es que fuéramos a volver a los apagones, así como estamos ahora, creo que peor que en los años 90”

Los artistas coincidieron en que la situación fuera de La Habana es aún más grave, reflejando un país que se desmorona bajo el peso del abandono estatal, la crisis económica y la desesperanza cotidiana.

