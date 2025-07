"La Diosa siempre lo logra todo": El mensaje de Dianelys Alfonso tras llenar por segunda vez el Watsco Center de Miami

¡Lo logró por segunda vez! Dianelys Alfonso Cartaya llenó nuevamente el Watsco Center de Miami el pasado sábado en un concierto lleno de emociones, en el que hizo disfrutar al público de principio a fin.

Al comienzo de la presentación La Diosa compartió sus miedos y los nervios que la embargaban justo en ese momento mientras cantaba para cientos de personas, y recordó los ataques recibidos en redes y lo mucho que dudaron de ella.

“Estoy de los nervios hasta la punta, he trabajado bien duro para hacer un concierto así para ustedes, no tienen idea de lo que hemos corrido en un mes y medio para lograr que ustedes disfruten esta noche”, aseguró la cantante.

“Muchas gracias a todos los seguidores que están aquí apoyándome, aun habiendo muchas personas que trataron de hacerme daño en las redes sociales, muchas personas que dijeron ‘ella no lo va a lograr’. Lo que no saben es que La Diosa siempre lo logra todo porque los tiene a ustedes, porque sin ustedes no soy nadie”, dijo la artista agradecida infinitamente con su público.

Invitados de lujo como Haydée Milanés, El Funky, Osmani García, El Chulo; bailarines que la acompañaron en el escenario; su hija Reychel cantando frente a tantas personas conquistando a todos; y por si fuera poco el estreno en vivo de su nuevo álbum Joyas con versiones muy suyas de temas icónicos de la Década Prodigiosa, eso y más fue el concierto de La Diosa en Watsco Center.

Fiel a sus convicciones, gritó ¡Patria y Vida! junto a El Funfky uniéndose al reclamo de libertad para Cuba y exigiendo el fin de la dictadura y la libertad de los presos políticos.

