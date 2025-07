La Diosa dedica sentidas palabras a Alexander Otaola durante su concierto en el Watsco Center

La cantante cubana La Diosa dedicó sentidas palabras este fin de semana durante su concierto en el Watsco Center a su amigo Alexander Otaola.

“Otra de las cosas por la que me busco muchísimos problemas, pero me siento feliz de tenerlo en mi vida, es ese hombre que ustedes ven ahí, que se llama Alexander Otaola”, dijo la artista frente a miles de espectadores, y en presencia del propio influencer, quien veía el concierto desde la zona VIP.

La Diosa no ocultó su cercanía con Otaola, y defendió públicamente su amistad con él, a pesar de las críticas que recibe por ese motivo.

“Muchos lo quieren y muchos lo odian, pero yo conozco el corazón de ese hombre. Muchas personas me dicen: ¿Cómo puedes ser amiga de él, porque ‘habla fuerte’? Pero a mí me gusta la gente que habla fuerte, de frente y que sea sincera”, defendió la intérprete.

Dianelys Alfonso Cartaya precisó que a ella no le gusta que le anden con titubeos, que ella es "fuerte" como él, y que por ese motivo Otaola siempre va a estar siempre en su vida.

La artista también abordó las consecuencias que ha enfrentado por mantener esa relación, entre ellas la advertencia constante de que su vínculo con el influencer podría perjudicar su carrera artística.

Sin embargo, respondió con firmeza: “Mucha gente me dice: ‘tu carrera se va a ir al piso si sigues hablando con él’, y yo les digo: ‘que se vaya al piso’”.

La Diosa llegó a pedir aplausos y "una bulla" para el polémico presentador, quien incluso se levantó de su silla para saludar al público presente.

Finalmente, La Diosa confesó que, aunque ella misma se ha sentido desanimada y agotada por la falta de respuesta popular entre los cubanos ante los abusos del régimen, cuando flaquea siempre encuentra inspiración en la constancia del influencer.

“Un aplauso para Alexander Otaola, una bulla para ese hombre que está todos los días ahí de pie, hablando, hablando y hablando [...] Yo personalmente, en muchas ocasiones me pregunto cómo él puede, porque a veces yo me canso cuando no veo un pueblo que sale a la calle”, concluyó.

La Diosa repite en el Watsco Center

Otro de los momentos más intensos del concierto de este 19 de julio fue cuando entró al escenario el rapero cubano El Funky a cantar junto a ella un tema que levantó de sus asientos a miles de asistentes, y corearon con fuerza “¡Patria y Vida!” en un mensaje de libertad para Cuba.

Durante la interpretación, El Funky recordó a su amigo y preso político Maykel Osorbo, enviando un claro mensaje de denuncia contra el régimen cubano. El público respondió con aplausos, banderas y gritos de apoyo a los presos políticos.

La Diosa presentó en el concierto su más reciente producción musical, Joyas, un álbum compuesto por versiones muy personales de grandes clásicos de la Década Prodigiosa.

Este fue el segundo concierto de la artista en el Watsco Center, un escenario en el que debutó en abril de 2023, pocos meses de su llegada a Estados Unidos.