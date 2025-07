La Diosa lanza su esperado disco "Joyas": Clásicos inolvidables en su voz, un regalo para sus fans

La cantante cubana La Diosa estrenó su nuevo álbum Joyas, una producción musical que representa un punto de inflexión en su carrera artística. El disco reúne versiones de temas clásicos de la llamada Década Prodigiosa, interpretadas con una fuerza vocal y sensibilidad que han conquistado a su público.

Acompañado de un despliegue escénico impresionante, con vestuario, maquillaje y audiovisuales de alta factura, el lanzamiento del álbum incluyó nueve videoclips que están disponibles en su canal de YouTube. La propuesta visual ha sido tan aclamada como el contenido musical.

En Joyas, la artista deja atrás la vulgaridad por la que tantas veces se le critico, para centrarse en su potencia vocal y rendir homenaje a canciones que han marcado a generaciones. Cada tema ha sido adaptado a su estilo, sin perder la esencia original, gracias al trabajo de producción de su pareja y productor musical Rey El Mago.

Entre los temas incluidos destacan “Brindaremos por él”, “Un beso y una flor” —el preferido de su fallecido padre—, “Te quiero”, “Cuéntame”, “Ayer y hoy”, “Te lo pido de rodillas”, “Échame a mí la culpa” y “¿A dónde vas, amor?”. Además, cierra con un popurrí enérgico que revive clásicos como “Anduriña” del dúo Juan y Junior, y éxitos de Fórmula V como “Eva María” y “La playa, el sol, el mar, el cielo y tú”.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: “Tengo 31 y me has recordado muchas cosas de cuando viví en Cuba, mi mamá ponía estas canciones mientras limpiaba. Gracias, hasta se me aguaron los ojos”; “Todo un espectáculo, Diosa. Tu concierto en el Watsco Center está garantizado. Muchos no querrán perderse lo fantástico de esa presentación en vivo”; “Soy de otra generación y estas canciones me parecían antiguas; ahora las amo. Parecen nuevas. Me encantan”; “Me quedé loca con los vídeos, las canciones y esa voz insuperable. Ahora sí, les diste donde les duele. Contigo hay que joderse, el cielo es el límite”.

El estreno en vivo de Joyas está previsto para el próximo 19 de julio en el Watsco Center de Miami, donde La Diosa promete emocionar al público con esta nueva propuesta que combina nostalgia, calidad y autenticidad.

