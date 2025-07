Participante cubana en el reality Miss Universe Latina sufre dramática caída durante peligroso reto en vivo

La candidata cubana Laura Pérez protagonizó un momento impactante en el reality Miss Universe Latina al sufrir una aparatosa caída mientras ejecutaba un arriesgado reto en el escenario, en vivo y ante la mirada atónita del jurado y del público.

El desafío, el último de la temporada, consistía en subir a una plataforma de 10 pies de altura, asegurada por un arnés, y saltar al vacío para atrapar una corona suspendida aún más arriba.

Laura se lanzó con valentía, pero algo falló en el mecanismo de sujeción, provocando su caída desde lo alto.

Las imágenes del accidente rápidamente se viralizaron. En el programa, la presentadora reaccionó alarmada y se apresuró a preguntarle a la concursante si se encontraba bien, solicitando inmediatamente atención médica en el set.

La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente después de que la hermana de Laura denunciara en TikTok la negligencia por parte de la producción del canal Telemundo.

“Telemundo es un fraude. Telemundo no amarró bien a su candidata porque si no, no se hubiera caído en el último reto”, afirmó visiblemente preocupada.

La presentadora del programa aclaró al aire que el reto había sido ensayado múltiples veces y nunca había ocurrido un incidente similar. Sin embargo, tras el accidente, la producción decidió cancelar el desafío por razones de seguridad.

El incidente ha desatado un debate sobre los límites de este tipo de competencias y si realmente vale la pena poner en riesgo la integridad física de las participantes por el espectáculo. Usuarios en redes coincidieron en que "jamás debió permitirse" una prueba de ese calibre, menos aún en condiciones de aparente inseguridad.

