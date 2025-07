Eduardo Antonio vuelve a romper esquemas en la pasarela de la Doral Fashion Week: "La moda no tiene género"

El cantante cubano Eduardo Antonio volvió a deslumbrar, esta vez sobre la pasarela de la Doral Fashion Week, con un atrevido y rompedor atuendo que dejó sin palabras a los asistentes: capa de tul, chaleco, mallas y unas imponentes botas altas de plataforma.

Creado por el diseñador venezolano Idol José, el look fue concebido para fusionar “lo muy fashion, elegante y glamuroso como esa capa de tul, con algo más contemporáneo y urbano como el chaleco”, explicó el artista a CiberCuba. La propuesta se completó con unas mallas y botas altas, una prenda cada vez más frecuente en los armarios masculinos.

“Muchos hombres están llevando este tipo de ropa, lo ves en las redes, en los diseños... Es ropa para hombres, pero con toques que en otro tiempo eran considerados femeninos”, comentó Eduardo Antonio, quien defendió la libertad expresiva que ofrece la moda contemporánea.

Para el cantante, su aparición en la pasarela fue más que un desfile: “Es una manera de decirle al mundo que la moda no tiene género, que los vestuarios son libres, que un vestuario no define lo masculino o femenino de alguien”.

Dueño de un estilo personal y sin tapujos, Eduardo Antonio sentenció: “Ver un hombre con mallas, con transparencias, para algunas personas puede ser chocante, pero yo siempre he sido muy atrevido y muy libre a la hora de vestirme. Me pongo lo que me gusta y lo que creo que me sienta bien”.

Con esta nueva aparición, El Divo de Placetas reafirma su lugar no solo como figura de la música, sino como icono de moda, autenticidad y libertad individual.

Mientras sus críticos siguen lanzando dardos en su contra, Eduardo responde con clase y mucho estilo, como ha sido a lo largo de sus 50 años de carrera artística próximo a celebrar por todo lo alto en un concierto el próximo 9 de agosto.

