"Ella es de cabaret, no de estadios": Críticas y burlas a La Diosa por imágenes de asientos vacíos en su concierto en Miami

La polémica no ha terminado para La Diosa tras su reciente concierto en el Watsco Center de Miami. A pesar del esfuerzo y la producción detrás del evento, imágenes de asientos vacíos circularon en redes sociales, desatando una avalancha de críticas, burlas y también mensajes de apoyo hacia la artista cubana.

El influencer Un Martí To Durako compartió un video en el que se observan zonas del recinto sin público, lo que sirvió como detonante para que muchos internautas arremetieran contra la intérprete con comentarios mordaces.

“¿Eso no era lo que estaba cerrado por capacidad?”; “Asere con tantos artistas buenos que hay en el mundo ponen a esta tipa”; “Para la próxima que escoja un lugar 10 veces más chiquito que eso no tiene problema, peor es buscar un lugar inmenso y pasar después esta vergüenza. Ella es de cabaret no de estadio”; “Mira pa’ eso casi vacío eso ño qué fula la verdad el apoyo es poco ella misma se lo buscó”; “Ella recoge lo que sembró, si alguien no ha dado apoyo es ella mintiendo, criticándolo todo con su falta de empatía, el internet no olvida”; “Uno tiene lo que merece. Ella es grosera, envenenada dice que ha cambiado pero que va”.

Otros comentarios calificaron el espectáculo como una “reunión de viejos” o se burlaron de la voz de la cantante: “Eso lo que está es lleno de gente de la tercera edad”; “Allí fueron los de la Sierra Maestra nada de lo que se escuchó suena en ningún sitio una reunión de viejos”; “¿Voz? Cómo usted va a decir eso si la pobre ella ladra”; “Mi vecina también tiene tremenda voz y no le da por hacer un concierto en el Watsco Center cantando karaoke la noche entera. No canto un tema de ella. Y por supuesto la media hora de habladera de tranka no pudo faltar”.

No obstante, también hubo quienes salieron en defensa de La Diosa y destacaron la calidad del espectáculo: “No sé si se llenó, o no, pero lo que vi por YouTube, estuvo muy bueno y a la altura de cualquier otro escenario internacional que nosotros los cubanos alagamos tanto. Un buen espectáculo si dio y muy organizado”; “Una vez más demostrando La Diosa que es una guerrera y que puede con todos los que la tratan de opacar, muy bien echo Diosa, felicidades para ti y tu equipo por ese gran concierto”.

Algunos seguidores también lamentaron la falta de unidad y la tirantez entre cubanos: “Cubano mató a cubano, eso es lo que le enseñamos a la nueva generación que viene detrás, para mí eso no se hace, al final está cantando para un público que fue aunque no haya llenado”; “Por estas mismas cosas, aunque yo sea cubana, no le doy trabajo a ningún cubano. Lo único que saben hacer es tratar de hacer quedar mal a los mismos cubanos. Es siempre la envidia y las ganas de sobresalir por arriba de quien sea como sea”.

Críticas y elogios a un lado, el concierto de La Diosa marcó una etapa importante en su carrera artística al estrenar un álbum, Joyas, que se aleja por completo de esa vulgaridad en su música por la que tantas veces ha sido cuestionada.

