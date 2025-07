El precio de la "visa no inmigrante" a EE.UU. subirá más del doble por la “tasa de integridad”: ¿Qué es?

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos impondrá una nueva tarifa de 250 dólares para quienes soliciten visas de no inmigrante, como parte de una reforma incluida en el megaproyecto legislativo promovido por el presidente Donald Trump, recientemente aprobado por el Congreso.

La medida, conocida como Visa Integrity Fee ("Tasa de integridad de visado"), se aplicará a partir de septiembre y representa un aumento considerable en los costos para quienes desean ingresar temporalmente al país.

¿Qué es la Visa Integrity Fee?

La nueva tarifa afecta a todas las personas que deseen solicitar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.

Esto incluye a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes por motivos médicos.

La tarifa no sustituye los pagos actuales, sino que se suma a ellos. Por ejemplo, quienes pidan la visa B1/B2 para turismo y negocios, que actualmente cuesta 185 dólares, deberán pagar un total de 435 dólares.

Quedan exentos de este cobro los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), como la mayor parte de Europa, Japón, Corea del Sur, Chile, Israel, entre otros.

La mayoría de los visitantes canadienses tampoco se verá afectada.

Según la legislación aprobada, el monto de la tarifa podrá ser ajustado anualmente según la inflación, a partir del año fiscal 2026.

La cifra podrá ser modificada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien también deberá coordinar con otras agencias federales los detalles de su implementación.

Impacto económico y críticas

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la medida generará ingresos adicionales por más de 28,900 millones de dólares y reducirá el déficit fiscal.

Calculan que se emitirán unos 120 millones de visas de no inmigrante entre 2025 y 2034.

No obstante, el sector turístico ha expresado su preocupación ante esta nueva tarifa.

Erik Hansen, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, considera que "la tarifa añade una barrera financiera innecesaria para los visitantes internacionales", según dio a conocer CNN.

También alertó que "la nueva tarifa de integridad de visa aumenta los costos iniciales de la visita a EE.UU. en un 144 %, sin reducir los tiempos de espera para las entrevistas".

Parisa Karaahmet, abogada especializada en migración, advirtió que "el aumento de las tasas para entrar a EE.UU. podría ser un factor disuasorio para algunos viajeros.

¿Habrá reembolso?

La ley contempla la posibilidad de un reembolso, pero solo si el titular de la visa cumple estrictamente con las condiciones de su estatus migratorio, como no quedarse más tiempo del permitido ni aceptar trabajos no autorizados.

No obstante, los procedimientos para reclamar esta devolución no han sido definidos y, según la CBO, la mayoría de los solicitantes no podrá pedirla hasta varios años después.

Carolina Aguilar Román, especialista en inmigración, subrayó que "los solicitantes de asilo que llegaron con visa de no inmigrante también se verán obligados a pagar los 250 dólares cada vez que renueven el visado", lo que complica a quienes ya enfrentan condiciones económicas precarias.

En vísperas de grandes eventos

La tarifa entrará en vigor en un contexto de gran afluencia internacional.

Estados Unidos será sede de eventos como la Ryder Cup 2025, el 250º aniversario del país, la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028. Se estima que podrían ingresar al país hasta 40 millones de visitantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. advirtió que los viajeros deberán cumplir estrictamente con los términos de sus visas.

"Una visa es un privilegio, no un derecho, y solo quienes respeten nuestras leyes y sigan los procedimientos adecuados serán bienvenidos", advierten.

La "Visa Integrity Fee" representa un nuevo capítulo en la política migratoria de EE.UU., que podría tener un efecto disuasorio significativo en los flujos de visitantes y solicitantes de visas no inmigrantes en los próximos años.