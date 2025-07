Prenden fuego a un contenedor de basura en céntrico barrio de La Habana: "Esto es un peligro"

Un incendio en un punto de basura del consejo popular Armada, en el municipio Cerro, en La Habana, despertó la alarma entre los vecinos por temor a que el fuego se expanda a otros focos insalubres de la comunidad.

El usuario de Facebook Mario Hui denunció que el contenedor fue incendiado en plena vía pública y asegura que este suceso forma parte de una preocupante escalada de fuegos provocados que, solo entre junio y julio de 2025, han afectado al menos ocho contenedores en esa zona capitalina.

Las personas incendian los basureros porque la insalubridad crece sin que el Estado haga nada y la vida en esas zonas se vuelve insoportable por la peste constante y la proliferación de ratas, moscas, mosquitos y cucarachas.

El fuego destruye parte de los residuos, a los vectores que allí se desarrollan y obliga a las autoridades a actuar, pero es un verdadero peligro para las viviendas y personas que se encuentran cercanas al foco.

Hasta el momento no se conoce quienes son los responsables del incendio en el Cerro ni las acciones efectivas por parte de las autoridades.

Los incendios de basura no son solo en La Habana

Se trata de un problema que se ha extendido por todo el país. En Santiago de Cuba, el vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba, Aris Arias Batallas, lanzó a inicios de mes una seria advertencia en redes sociales sobre el riesgo creciente de incendios en microvertederos urbanos.

“No entraré en detalles pa' no herir sensibilidades profesionales (...), pero alerto de acciones inmediatas porque de no realizarse, nuestra ciudad se convertirá en un Bayamo, y no será por sus hermosos coches y monumentos históricos, será por los continuos incendios en microvertederos”, escribió en Facebook.

Solo en una jornada se atendieron tres incendios en menos de dos horas, todos en zonas próximas a viviendas, postes eléctricos y centros estatales. Arias Batallas insistió en los perjuicios económicos, sanitarios y sociales que esta situación está provocando.

La acumulación de basura en calles y esquinas, y la falta de recogida oportuna, están convirtiendo muchos barrios cubanos en focos permanentes de riesgo. Aunque las autoridades han pedido a la población disciplinarse en la disposición de los desechos, la respuesta estatal ha sido insuficiente para contener el deterioro del entorno urbano.

