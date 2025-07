Cubana con antecedentes penales es arrestada por ICE en Nueva Orleans y enfrenta deportación

Foto © X / ICE New Orleans

Vídeos relacionados:

Una cubana identificada como Lianet Peña Font fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Nueva Orleans, y enfrenta un proceso de deportación tras haber sido condenada por narcotráfico en Estados Unidos.

El arresto fue anunciado por ICE en la red social X, donde se refirieron a ella como una "traficante de cocaína" y recordaron que fue condenada por conspiración para poseer con intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína, una cantidad significativa.

Por ese delito, Peña Font cumplió 24 meses de prisión en una cárcel federal.

Otra publicación de ICE fue acompañada de un mensaje con tono burlón: "La sonrisa de Mona Lisa de la criminal cubana Lianet Peña Font no oculta del todo su condena [...] Probablemente tendría una sonrisa más grande si se hubiera autodeportado".

El medio especializado U.S. Law Enforcement también confirmó la detención, subrayando que "los traficantes de drogas no tienen segundas oportunidades".

La agencia resaltó que Peña Font ya está en proceso de expulsión del país.

Lo más leído hoy:

Los documentos judiciales revelan que su caso se remonta al 27 de octubre de 2023, cuando fue detenida por un agente del sheriff del Condado de Cameron en Brownsville, Texas. La mujer conducía sola una Ford Explorer SportTrac roja del 2007 cuando fue interceptada por una infracción de tráfico.

Su nerviosismo llevó al oficial a usar un perro antinarcóticos, el cual dio una alerta positiva.

Al revisar el auto, las autoridades encontraron una bolsa en el asiento trasero que contenía cuatro paquetes con una sustancia blanca.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína con un peso total de 4 kilos.

Captura de Facebook / U.S. Law Enforcement

Durante la entrevista posterior con agentes federales, Peña Font declaró que trabajaba para una organización de narcotráfico y que transportaba la droga "como un favor", aunque admitió haber considerado hacerlo por dinero en otras ocasiones.

Fue imputada el 13 de noviembre y permaneció detenida sin derecho a fianza.

Ahora, tras cumplir su condena, ICE ha ejecutado su arresto para iniciar el proceso de deportación.

En su comunicado, la agencia dejó claro que se trata de una persona inadmisible en Estados Unidos y peligrosa para la seguridad pública.

Aumentan las detenciones de cubanos con antecedentes penales

El caso de Lianet Peña Font se enmarca en una oleada de arrestos recientes de cubanos con cargos criminales pendientes o condenas previas en Estados Unidos.

En julio, ICE y la Patrulla Fronteriza informaron de la detención de varios inmigrantes con condenas por delitos sexuales, robo armado, abuso infantil y posesión de armas, muchos de los cuales están ahora también en proceso de deportación.

En Miami, fue arrestado un cubano con condenas por comportamiento indecente con un menor, prostitución y robo. Tenía una orden de deportación desde 2012, pero nunca dejó el país. "Un historial alarmante", según el jefe de la Patrulla Fronteriza.

En el condado de Broward, otro cubano fue capturado por agentes de Dania Beach. Había sido condenado por actos lascivos con un menor de 16 años. Ahora enfrenta deportación inmediata.

En Miami-Dade, ICE detuvo a Juan Félix Yanes Montano, de 56 años, con antecedentes por robo armado, allanamiento y secuestro con arma mortal. Fue clasificado como una "amenaza seria a la seguridad pública".

En Nueva York, fue arrestado Geraldo Lunas Campos, de 55 años, condenado por abuso sexual de un menor de 11 años, agresión con arma, posesión ilegal de armas y venta de drogas. También será expulsado.

Aunque más de 42,000 cubanos tienen orden de expulsión en Estados Unidos, el régimen de La Habana se niega a aceptar a muchos de ellos, especialmente si tienen antecedentes penales o han estado fuera del país desde antes de 2017.

Ante esta negativa, Washington ha comenzado a deportar a algunos cubanos a terceros países, incluidos naciones africanas como Sudán del Sur y Esuatini, una medida avalada por la Corte Suprema.

ICE recalca que no habrá tolerancia hacia inmigrantes con historial criminal y que se usará "toda la autoridad legal disponible" para retirarlos del territorio estadounidense, incluso si eso implica enviarlos a naciones que no sean que no sean las suyas.

Preguntas frecuentes sobre el arresto de Lianet Peña Font y deportaciones de cubanos por ICE