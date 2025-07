Abogado de Inmigración Willy Allen: "Matter of Q Li es una espada de doble filo y hay que pelear la residencia en detención"

El abogado de Florida, experto en Inmigración, Willy Allen, ha explicado en su programa semanal en CiberCuba que no existe una nueva ley ni una nueva medida de ICE que afecta a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos porque lo que están haciendo es aplicar una normativa de 1996 y la doctrina de Matter of Q. Li que, en su opinión, "es una espada de doble filo".

"La ley de inmigración, modificada en 1996, ordenaba detención mandatoria para todas las personas que entraban por frontera y solicitaban asilo. Así que no es una ley nueva, ha existido desde 1996, lo que ha sido imposible aplicarla por el número de personas que siempre han entrado y nada más hay 42.000 camas disponibles en detención", señaló Allen.

Respecto al fallo de la Corte de Inmigración en el Matter of Q. Li, el abogado aclaró por qué considera esa decisión judicial una "espada de doble filo". "Una parte de Q. Li dice que cualquier persona que ha entrado por la frontera de una forma irregular y ha pedido asilo solamente puede haberse puesto en libertad bajo parole" (lo que beneficia a los I-220A porque con un parole podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano al año y un día en Estados Unidos).

"A la misma vez el Matter of Q. Li también dice que te pueden detener sin derecho de fianza durante el procedimiento completo. ¿Qué está pasando? Los cubanos que han detenido en Corte y reportando a Miramar, tienen I-220A, le cambien la clasificación de 235 o 236 para aplicar Matter-of Q. Li. O sea, detención mandatoria, mientras pelean su caso de asilo. Si están dispuestos a aplicar Matter-of Q. Li para negarme fianza, yo voy a pelear al igual y voy a explicar por qué mi cliente, especialmente si lleva más de dos años en los Estados Unidos, no califica para una detención mandatoria, pero también vamos a pelear la residencia en detención", dijo.

"Ya ha habido un par de jueces, principalmente en San Antonio, que han aprobado residencias bajo Matter of Q. Li. Un par de jueces en Miami, que no han aprobado las residencias, pero han dado prórroga a los casos para ver cómo se desenvuelve Matter of Q. Li", añadió.

En opinión de Allen, hay que ver cómo se desenvuelven las decisiones judiciales sobre Matter of Q. Li. "Pero en el presente, la aplicación inmediata significa que las personas detenidas van a tener un problema muy grande en obtener fianza, porque el gobierno a través de los fiscales, se va a oponer a que le den fianza. En este momento, cualquier persona detenida va a tener un pleito serio para poder salir bajo fianza o salir bajo cualquier otra condición", recalcó.

El problema, a su juicio, está en que en este momento no se puede saber de cuánto tiempo hablamos en caso de detención. "Si tú entraste por frontera y pides asilo, tienes que hacer el proceso completo en detención. Si tú ganas, fantástico, bienvenido al imperio, vas a entrar. Si tú pierdes, estás en detención y te van a deportar a tu país. Eso es lo que están aplicando usando Matter of Q. Li", concluyó.

En mayo pasado la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) ratificó que los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin autorización y son liberados, debieron haber sido beneficiados legalmente con un permiso de permanencia temporal (parole).

En el caso Matter of Q. Li, 29 I&N Dec. 66 (BIA 2025) sobre una inmigrante china, la resolución no menciona directamente a Cuba, pero sus implicaciones podrían impactar a miles de cubanos que cruzaron la frontera y fueron liberados sin recibir un “parole” formal.