Abogada Liudmila Marcelo explica "ventaja" de subida de tarifa de asilo: "La mala noticia es que es retroactivo"

La abogada experta en Inmigración Liudmila Marcelo explicó este miércoles en una entrevista con CiberCuba que la subida de la tarifa de asilo, que pasó a costar 100 dólares al año desde la aprobación de la nueva ley fiscal de Trump, está teniendo una ventaja inmediata para los solicitantes de protección internacional: les permite ganar tiempo.

Esto se debe a que al no estar disponibles aún los formularios para pagar el nuevo fee (tarifa), los jueces están aplazando las Cortes finales y eso, en estos momentos, es una buena noticia porque permite a los solicitantes de asilo ganar tiempo a la espera de que salga el fallo de las demandas presentadas por organizaciones proinmigrantes que afectan a cubanos con parole humanitario y con I-220A.

Liudmila Marcelo no es optimista respecto a que el fallo salga de inmediato y prefiere no hacerse ilusiones con que habrá una decisión antes de que acabe el año fiscal, pero en cualquier caso, admite que ganar tiempo, a día de hoy, es una bendición para quien lo consigue.

La mala noticia no es sólo que hay que pagar 100 dólares al año por el proceso de asilo sino que el inmigrante deberá abonar la cuantía correspondiente al número de años que ha tenido su proceso de asilo abierto. "La mala noticia es que el pago será retroactivo y habrá gente que pagará 100, 200 y hasta 400 dólares", aclaró la letrada.

Según ha contado en el programa semanal que tiene los miércoles en CiberCuba, este martes Liudmila Marcelo tenía una Corte final. "Mi cliente y yo estábamos listos. Yo viajé hacia Orlando. El cliente viajó de Tampa hacia Orlando también. Era la Corte de las 8.30 de la mañana. Pero justo antes de comenzar la Corte final, en la que se iba a defender ya el asilo, el representante del Gobierno, el fiscal, el DHS, se me acercó y me dice que había un problema que discutir antes de comenzar la Corte, incluso antes de que saliera la jueza. Se acercó a hablar conmigo y me dijo que era relacionado con los 'fees' (tarifas)".

"Yo le dije, sí, yo sé que comenzaron ya los 100 dólares de fee. Este caso ya es antiguo. Dice, sí, es antiguo, pero ha estado pendiente por más de dos años. Por lo tanto, la mala noticia es que van a aplicarlo de manera retroactiva. Aunque el asilo ya se haya puesto hace dos, tres años, ese primer fee de 100 dólares usted no lo tuvo que pagar, pero ahora le van a cobrar 100 por cada año que su asilo estuvo pendiente en Corte. Por lo tanto, va a haber personas con fees de 200, 300, 400... en dependencia del año".

"¿Qué sucede? Ese fee hay que pagarlo antes de la Corte final ahora. Y aquí es donde entra la situación. Todavía el sistema de la Corte no ha implementado la forma en la que se va a pagar. El fiscal se me acerca y me dice: 'No voy a pedirle al juez que desestime el caso' y yo dije, 'Por supuesto que no porque eso no es responsabilidad de nosotros'. Entonces él dijo que lo más seguro es que lo que iba a pasar era que se iba a programar esta Corte para una fecha posterior y efectivamente eso fue lo que pasó. Se ganó un poco más de tiempo. Sé que no me pasó solamente a mí. Le está pasando a varios abogados y con más fuerza a partir de ayer (por el martes)", añadió Marcelo.

La semana pasada la abogada explicó en CiberCuba que le había rechazado varios casos de asilo por falta del pago de los fees. Finalmente, a tanta insistencia, se los aceptaron con la condición de que cuando salga el formulario para abonar las tarifas les enviarían a los clientes una notificación para que procedieran al pago.