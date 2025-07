Vídeos relacionados:

Georgina Rodríguez ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez no ha sido por una alfombra roja ni por un yate en alta mar. La influencer compartió unas fotos en la cripta de la Catedral de la Almudena, en Madrid, donde asistió a misa junto a sus hijas… enfundada en un impresionante vestido de diseñador valorado en más de 6.500 dólares. Como era de esperarse, el post no tardó en volverse viral.

El look protagonista pertenece a Oscar de la Renta: un vestido asimétrico en azul empolvado con un drapeado estratégico y un toque rojo carmesí en un lateral. Georgina lo combinó con sandalias de tacón fino en tono naranja, bolso Mini Poppy de 2.290 dólares, joyas llamativas y su ya clásica manicura roja. Todo perfectamente cuidado al detalle, como es habitual en ella.

Pero lo que más llamó la atención no fue el precio del atuendo, sino el escenario elegido para lucirlo: un lugar sagrado. Las fotos, tomadas dentro del templo, muestran a Georgina encendiendo velas, posando en actitud de recogimiento… y también presumiendo silueta. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, y no todos fueron halagos.

Mientras muchos fans la elogiaron por su estilo, otros la acusaron de pasarse de la raya: “¿Una sesión de fotos en la iglesia?”, “Esto ya es demasiado”, “La casa de Dios no es una pasarela”, fueron algunas de las frases que inundaron la publicación. Incluso hubo quienes dijeron que el look era “demasiado sexy” para el lugar, y que “el respeto se demuestra también con la ropa”.

Por si fuera poco, entre los comentarios también aparecieron mensajes que poco tenían que ver con la moda. Varias personas aprovecharon el alcance de Georgina para pedirle que use su plataforma y hable sobre la situación en Gaza. Aunque ella no respondió, quedó claro que, cuando publica algo, el mundo entero está mirando.

A pesar del revuelo, Georgina sigue fiel a su estilo: sofisticado, glamuroso y sin pedir disculpas. Lejos de pasar desapercibida, volvió a convertirse en tendencia simplemente con unas fotos en misa. Y es que, si alguien puede llevar un vestido de alta costura a una cripta… y que todo el mundo hable de ello, esa es Georgina Rodríguez.

