Actualizan estado de salud del joven preso cubano en huelga de hambre

El joven preso político de 24 años Duannis Dabel León Taboada tras más de nueve días de huelga de hambre fue trasladado al hospital de la prisión del Combinado del Este.

Según contó este sábado el colectivo Las Taniadas en Facebook, un guardia en actitud amenazante con un bate de pelota en la mano le gritó varias veces: ‘tienes que desplantarte’”

“Nos es imposible saber el estado de salud de Duannis, podemos intuir que después de casi completar su noveno día sin ingerir alimentos, su vida corre peligro inminente”, se lee en el post.

El próximo lunes, Duannis será visitado por un sacerdote y recibirá asistencia religiosa, precisaron.

“El oficial Ariel de la sección 21 de la SE, ha llamado telefónicamente a Jenni M Taboada para informarle que se le realizaron exámenes a Duannis y que todo está bien y normal. Además, le comunicó que la dinámica se realizará el lunes o martes. Que espere llamada. Dado el comportamiento de las autoridades penitenciarias y de la SE, no tenemos absolutamente ninguna confianza en la veracidad de sus palabras”, se lee en el post.

El pasado jueves, Jenni Taboada, su madre, se declaró plantada frente a la prisión Combinado del Este en La Habana, tras serle negado el acceso para visitar a su hijo.

Duannis, de 24 años, fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Según denunció su madre, se encuentra extremadamente débil, no ha recibido atención médica y permanece en huelga de hambre desde el 10 de julio como forma de protesta por su situación carcelaria.

"Su vida es más importante que todo en este mundo. Está preso injustamente", afirmó Taboada. La mujer pidió que la dejen intentar convencer a su hijo de deponer la huelga: "Déjenme intentar salvar a mi hijo", suplicó.

En declaraciones difundidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Jenni relató entre sollozos la angustia que vive: “Mi muchachito es bueno, lo tienen como rehén. No me dejan verlo, no me dejan hacer nada”.

