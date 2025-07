Hallel Génesis reta a sus seguidores a un juego de roles y las mujeres "como hombres" se robaron el show

Vídeos relacionados:

La cantante cubana Hallel Génesis hizo una dinámica creativa en redes sociales que desató una ola de comentarios cargados de humor, picardía y mucho ingenio.

"Ay vamos a hacer un jueguito, los hombres me tienen que comentar como si fueran mujeres y las mujeres como hombres, sean creativos porfa", propuso la joven a sus seguidores en una publicación en su cuenta de Instagram.

La respuesta no se hizo esperar y el resultado fue tan inesperado como divertido. Aunque ambos bandos participaron con entusiasmo, fueron las mujeres haciéndose pasar por hombres quienes conquistaron los comentarios con frases intensas, de esas que bien podrían formar parte de un tema de reguetón.

"Mami, si tú me das una oportunidad te hago la mujer más feliz del mundo"; "Dale mami, dame la oportunidad"; "Ella solo es una conocida, te juro que nunca he tenido nada con ella"; "Por ti visito los volcanes y cruzo el Río Bravo, solo dime que no será en vano", comentaron algunas.

Hubo incluso quienes se lanzaron con declaraciones al borde de la telenovela: "Te juro que si me haces caso, más nunca miro para el lado"; "Cómo te explico que me tienes frito, mami. No seas malita, te juro que no te vas a arrepentir, mi princesa".

En cambio, los hombres imitando a mujeres optaron por frases más superficiales o cómicamente estereotipadas: "Qué lindas las uñas, amigui, me encantaron"; "Donde venden ese vestido, me lo quiero comprar"; "Ay niña, dónde fue que te arreglaste el cabello, necesito, te quedó hermoso".

El divertido juego de Hallel no solo dejó claro quién dominó el arte del coqueteo disfrazado, sino que también regaló a sus seguidores un momento para reír, jugar con los estereotipos y, sobre todo, demostrar que la creatividad cubana no tiene límites, ni en Instagram.

Hay que recordar que la cantante se hizo popular en Instagram justamente imitando a los hombres cuando están en modo coqueteo.

