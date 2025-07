La cubana @yaneisycanta_98, conocida en TikTok por sus videos cantando y compartiendo escenas de su vida diaria, ha respondido con contundencia a las críticas que recibió tras publicar un video donde hablaba del “lujo que ni en París se consigue”. El clip, que se viralizó rápidamente, mostraba a la joven disfrutando una merienda con su hijo en un parque de su pueblo, en el oriente de Cuba.

Lejos de mostrar lujos materiales, la joven hablaba de un instante de paz y conexión familiar: un refresco frío, unas chucherías y la risa de su hijo bajo la sombra de un árbol. Sin embargo, para muchos usuarios –especialmente cubanos residentes en el extranjero– ese mensaje fue interpretado como una forma de maquillar la dura realidad que se vive en la Isla.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Yaneisy publicó un segundo video en el que defendió su derecho a compartir su realidad sin ser juzgada. “Vivo en Cuba y para algunos de mis paisanos que están en el exterior, ponerle un plato a mi hijo es ser una vividora”, expresó con firmeza. “No puedo salir a tomarme un refresco sin sentir culpa porque otros no pueden hacerlo, como si la culpa fuera mía”, añadió.

La creadora rechazó la acusación de que está “romantizando la miseria” y recordó que lo que muestra es su cotidianidad. “No puedo mostrar lo que hago en mi pueblo porque dicen que romantizo una Cuba comunista, cuando lo único que muestro es mi realidad”, afirmó. También denunció el clasismo que a menudo enfrentan quienes, desde dentro de Cuba, logran disfrutar de algo mínimo.

“Si me hago las uñas o uso una prenda ya no soy una cubana de a pie”, dijo, subrayando que las carencias que enfrenta no desaparecen por lucir bien o sonreír un momento. La joven también cuestionó que, en lugar de alegrarse por quienes logran salir adelante en la Isla, algunos opten por criticarlos con dureza desde fuera.

A pesar del tono de defensa, Yaneisy no mostró resentimiento hacia los cubanos que han emigrado. Al contrario, les dedicó un mensaje de respeto: “Yo que estoy aquí, me alegro de corazón de cada cubano que salió de aquí, porque eso también es ser cubano”, concluyó.

Lo más leído hoy:

El video inicial fue interpretado por muchos como una forma poética de resistir, de encontrar belleza en lo poco. Pero su respuesta posterior deja algo claro: mostrar un instante de felicidad en Cuba no equivale a negar la crisis. Es, simplemente, su manera de sobrevivirla.

Preguntas Frecuentes sobre la Viralidad y Controversia de los Videos de Cubanos en TikTok