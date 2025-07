Cubana se muda de Miami a Tampa y comparte su experiencia y consejos para el proceso

La creadora cubana La Mami Azul compartió en redes sociales su experiencia tras mudarse de Miami a Tampa, una decisión que explicó paso a paso en varios videos que se han vuelto virales entre sus seguidores.

“Me mudé de Miami para Tampa y te prometo que te voy a contar todo el chisme, cómo fue, precios, detalles y todo, pero ahora sí, bienvenidos a mi nueva casita”, dijo @la_mami_azul en el primer video, en el que mostró su nuevo hogar y adelantó que revelaría todo el proceso.

Sin contactos en la ciudad y sin encontrar un agente inmobiliario local, optó por aplicaciones como Zillow y Realtor. “Me apoyé en las aplicaciones de Zillow y de Realtor con el respaldo de una realtor de verdad, amiga mía que vive en otro estado… saqué cinco appointments para ver cinco apartamentos diferentes en el área donde yo estaba buscando”, contó. El tiempo fue limitado: “Teníamos medio día para ver los cinco apartamentos y decidí por uno de ellos porque teníamos que regresarnos a Miami, porque el papá de las criaturas tenía que irse a trabajar esa misma noche”.

En un segundo video, ofreció recomendaciones para quienes planeen mudarse: “Haz una lista con lo que tú necesitas y quieres que tenga el apartamento, la casa, el townhouse o el efficiency… porque por eso es por lo que tú vas a buscar, para que no pierdas tiempo”, dijo. También aconsejó definir el presupuesto: “Lo que estás dispuesto a pagar o lo que puedes pagar”, y prestar atención a detalles como la política de mascotas: “Si tienes mascotas tienes que ver que no todos los condominios las admiten… y los que sí, te van a cobrar un fee”.

Para las familias, insistió en comprobar la calidad de las escuelas y la disponibilidad de terapias: “Yo llamé a varias agencias para preguntar si tenían terapeutas… muchos me decían que no había y que había listas de espera… eso me alarmó un poquito, pero seguí buscando hasta encontrar”.

Las publicaciones generaron una ola de comentarios. “Muy importante esos datos, gracias por hacernos más fácil el camino”, le agradeció una seguidora. Otra confesó: “Me quiero mudar a Tampa”, mientras varios pidieron un recorrido completo por su casa. Ante la insistencia, la creadora respondió: “Les debo el tour del apartamento, créanme que se los voy hacer, es que anda patas, garras arriba”, bromeó entre risas.

¿Por qué mudarse de Miami?

Miami sigue siendo una de las ciudades más caras para alquilar en Estados Unidos. Según un informe de Redfin, el alquiler promedio en diciembre de 2024 fue de 2,373 dólares, lo que exige un ingreso anual cercano a 95,000 dólares. Sin embargo, el ingreso promedio en la ciudad fue de solo 57,157 dólares, un 40% menos de lo necesario para cubrir la renta promedio.

Aunque los precios han bajado levemente en algunas áreas, Miami continúa entre las cinco ciudades menos asequibles del país. Esta situación ha llevado a muchos residentes —incluidos cubanos— a buscar alternativas en ciudades como Tampa u Orlando, donde los alquileres son más bajos.

Además, expertos alertan sobre el incremento de estafas en anuncios de alquiler. Los fraudes más comunes incluyen propiedades inexistentes o no disponibles y solicitudes de pagos adelantados sin garantías. Las autoridades recomiendan verificar siempre la autenticidad del anuncio, desconfiar de ofertas demasiado buenas y nunca pagar sin visitar la propiedad, consejos que refuerzan la decisión de La Mami Azul de usar plataformas confiables.

