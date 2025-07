"No se quejen más de Miami": Javier Berridy envía mensaje a los inconformes

El humorista cubano Javier Berridy volvió a generar conversación en redes con una de sus clásicas reflexiones, esta vez dirigida a quienes no paran de quejarse de la vida en Miami.

“Ahora mismo en la barbería me encontré un tipo que no paraba de quejarse de Miami, que si el tráfico, que si la renta, que si la gente, que si aquí no cabe más nadie...”, relató el comediante.

Berridy, conocido por su estilo directo y desenfadado, se refirió al discurso de muchos residentes que critican el tráfico, los altos precios, el crecimiento de la ciudad o simplemente el estilo de vida en la capital del exilio cubano.

"La gente se queja constantemente de Miami. Yo sé que Miami está duro ahora mismo, pero no se quejen de Miami si te puedes ir para otro lugar. Hay más opciones", comentó en uno de sus videos.

El humorista reconoció que la ciudad "está en candela" con construcciones por todas partes, precios por las nubes y un tráfico cada vez más insoportable, pero dejó claro que quejarse no es la solución.

"Asere, lo bueno que tiene esto es que si salimos de Cuba o del país que hayas salido, Estados Unidos es grandísimo. Si no te gusta Miami, mi hermano, para arriba hay más monte, hay más pueblos, hay más ciudades... ¡No se quejen tanto de Miami!", expresó con su particular estilo.

Su mensaje generó debate entre sus seguidores: “A mí Miami me funde y mi idea es retirarme en otro lado. Por ahora no me voy ya que es aquí donde está la gente que uno quiere y eso es suficiente”; “Si no están de acuerdo con todo eso que tú dices que regresen a Cuba o del país del que vinieron y así son felices”; “Pero no quieren aprender inglés, por eso no se van de Miami”; “La gente le tiene miedo al inglés, pero si se vive mucho mejor y más tranquilo”; “Muy cierto. Miami es muy lindo hasta con las locuras. Se llama diversidad. Compadre, el que no entiende eso está bien jodido”.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me fui de ahí hace tanto tiempo. Ya ahí no se vive, ahí se sobrevive”; “Eso mismo digo yo si no les gusta vayan bajando no entiendo qué hacen en Miami si supuestamente Miami está malísimo. Otra cosa, yo tengo amistades de muchas países y nadie se queja, al contrario, viven agradecidos de estar aquí pero nosotros los cubanos nos quejamos por todo desgraciadamente y en Cuba éramos unos carneros”, opinaron otros.

