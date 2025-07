Aly Sánchez celebra 18 años en USA en concierto de los Backstreet Boys: "Llegué a este país con una maleta llena de sueños"

La actriz y comediante cubana Aly Sánchez celebró sus 18 años en Estados Unidos en un concierto de los Backstreet Boys y con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartió cómo ha sido su camino desde que emigró desde Cuba.

"18 años desde que llegué a este país con una maleta llena de sueños y sin saber que uno de ellos iba a ser… ¡cantar 'I Want It That Way' en vivo con mi familia!", escribió con humor y nostalgia en Instagram.

Fiel a su estilo, Aly no perdió la oportunidad de sacar una sonrisa a sus seguidores y celebró su “mayoría de edad americana” cantando a todo pulmón una canción que la hace recordar su adolescencia: “Y qué mejor forma de celebrar la mayoría de edad americana que gritando a pulmón Backstreet’s Back, ALRIGHT”.

La artista, popular por su carisma, agradeció a EE. UU. por haberle abierto las puertas y brindarle la posibilidad de construir una nueva vida lejos de su tierra natal: “Gracias, USA, por tantas oportunidades, por darme un hogar lejos de Cuba, y por dejarme seguir soñando”.

“Hoy no celebro sola, celebro con los míos… y con los Bastrid Boys, como diría mi yo de 16”, concluyó con su característico toque de humor.

Si de algo puede sentirse orgullosa Aly Sánchez es de lo mucho que ha crecido profesionalmente en Estados Unidos y la linda familia que ha formado junto a su esposo Roberto Balmaseda.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el aniversario de Aly Sánchez en EE. UU. y su trayectoria