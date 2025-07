"Gastamos el salario de 4 meses": Así están los precios de la comida en Cuba

Vídeos relacionados:

La creadora de contenido cubana Zoilemis Arias publicó un video en su canal de YouTube titulado "Lo que cuesta comprar comida en Cuba + lo que uso para salir", donde comparte el costo de una compra básica en una feria agropecuaria de La Habana y en una mipyme cercana a su casa.

“Bueno gente bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sol, y hoy vamos a estar yendo... hoy es sábado, vamos a estar yendo a una feria donde en esa feria venden cosas un poquito, un poquito más económicas, viandas y eso”, explicó Arias al inicio de la grabación.

Contó que se trasladó con su madre hasta el Parque Trillo, una de las zonas más concurridas para la compra de productos agrícolas en la capital. “Eso está lleno de gente porque todo el mundo espera el fin de semana para venir a comprar aquí”, dijo mientras mostraba el ambiente del lugar.

En el video, mostró los productos adquiridos y sus precios. Entre ellos mencionó un melón por 60 pesos la libra, tres libras de remolacha por 150 pesos, un manojo de lechuga por 200, una calabaza por 120 y un pomo de aceite por 880. También incluyó un cartón de huevos por 2,600 pesos, un paquete de salchichas por 2,500, además de un lomo ahumado que costó 1,000 pesos la libra. La creadora aclaró que no logró comprar carne ni pollo, y que lo más parecido a un plato fuerte fueron los huevos y el lomito. “Fue un total de 10,000 y pico de pesos, se los voy a dejar escrito por aquí convertidos en dólares para que tengan una idea de cuánto cuesta, y no compramos nada así como tal de plato fuerte”, afirmó. Luego añadió: “Esto equivale a un salario mínimo de 4 o 5 meses”.

En un adelanto publicado en TikTok, Arias resumió la magnitud del gasto con un mensaje superpuesto en el video: “Nos gastamos el salario de 4 meses y sin comprar carne”.

La experiencia de Arias no es un hecho aislado. Hace pocos días, otra creadora cubana, Sheyla Reyes, compartió que gastó 18,000 pesos en una compra básica donde un aguacate le costó 500 pesos, un litro de aceite 1,000 y un cartón de huevos 3,800. “Aquí comprar comida es súper complicado por los precios exagerados”, dijo en TikTok. Según explicó, cinco libras de carne de cerdo le costaron 3,750 pesos y diez libras de picadillo de pollo 2,800, cifras que reflejan una realidad marcada por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Estos testimonios coinciden con la última encuesta del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que señala que un cubano necesita al menos 30,000 pesos mensuales para cubrir solo alimentación, mientras el salario mínimo sigue en 2,100 pesos y la pensión mínima, que subirá en septiembre a 3,056 pesos, apenas alcanza para comer durante tres días. El informe alerta que la brecha entre ingresos y precios hace imposible garantizar una dieta básica, mientras el sistema de racionamiento continúa deteriorándose. Desde mayo de 2024 no se entregan huevos por la libreta y los productos llegan incompletos o con meses de retraso.

El gobierno cubano ha admitido la magnitud del problema. “Con eso no se vive; con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos… No se vive según están los precios hoy día”, dijo el vicepresidente Salvador Valdés Mesa ante la Asamblea Nacional, en la misma sesión donde se anunció el incremento de las pensiones. Sin embargo, el ajuste no resuelve la precariedad, pues en la calle un simple cartón de huevos puede costar más que una pensión mínima completa.

Mientras los precios continúan subiendo y el acceso a bienes esenciales se reduce, los testimonios como el de Zoilemis Arias se multiplican en redes sociales, evidenciando la brecha creciente entre lo que cuesta comer en Cuba y lo que gana la mayoría.

