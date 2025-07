Jennifer Lopez acaba de sumar otro momentazo inolvidable a su larga lista de anécdotas sobre el escenario. La cantante, que celebraba su cumpleaños 56 durante un concierto en Varsovia, Polonia, vivió un pequeño accidente de vestuario que rápidamente se volvió viral: su falda se cayó al suelo justo mientras el público le cantaba el “Cumpleaños feliz”.

Lejos de incomodarse, JLo reaccionó como toda una diva. Después de la sorpresa al ver que se cay la prenda, se rió, lanzó la falda al público y soltó una frase que desató aplausos y carcajadas: “¡Estoy aquí en ropa interior!”. El gesto espontáneo fue grabado por los asistentes y no tardó en conquistar las redes sociales.

“Me alegro de que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no uso”, añadió entre risas, mientras uno de sus bailarines intentaba, sin éxito, volver a colocarle la prenda. Ella, divertida, siguió cantando como si nada. Profesionalismo y carisma al 100 %.

El concierto formaba parte de su gira mundial Up All Night: Live in 2025, que ya pasó por varias ciudades españolas y que ahora la lleva por diferentes capitales europeas. La actuación en Varsovia fue justo un día después de su cumpleaños, así que todo estaba dado para una noche especial… ¡y vaya si lo fue!

Jennifer también celebró su cumpleaños por todo lo alto en Turquía, con una tarta de tres pisos, bengalas y su nuevo tema "Birthday" sonando de fondo. En sus redes sociales compartió fotos y videos del festejo. Todo eso antes de subirse al escenario en Polonia y regalarnos este momento tan genuino.

Lo cierto es que, a sus 56 años, JLo no solo sigue brillando con cada show, sino que demuestra que ningún imprevisto —ni siquiera quedarse en ropa interior— le borra la sonrisa. Y por eso, sigue siendo una de las artistas más queridas del pop internacional.

