Haned Mota confiesa cómo ha marcado su carrera ser hijo de Haila María Mompié: "He tenido que lidiar con mucha presión"

El joven artista Haned Mota, hijo de los reconocidos cantantes cubanos Haila María Mompié y el Aned Mota, habló abiertamente sobre los retos y las ventajas que ha supuesto crecer en una familia de músicos, durante una entrevista con el espacio Destino Tolk.

"He tenido mis facilidades desde el punto de vista que me han apoyado dos o tres artistas, que estoy súper agradecido con ellos, pero ha sido difícil porque yo he tenido que abrirme mi camino solo", aseguró Haned, al reconocer que su apellido le ha abierto puertas, pero también le ha exigido demostrar su propio talento.

El cantante confesó que uno de los mayores desafíos ha sido desligarse de la sombra de su madre y consolidar una identidad propia dentro del medio artístico: "Ya la gente me ha empezado a ver como artista porque yo me lo he ganado con mi trabajo", expresó.

Aunque valora la formación que recibió en casa, Haned no esconde que el camino ha estado lleno de obstáculos. "He tenido que lidiar con mucha presión, con muchas cosas feas que le han hecho a mi mamá", confesó.

También señaló que ha sido subestimado por colegas del gremio: "Mucha gente del medio no te la da porque dicen ‘este chamaquito lo tiene todo, no ha tenido que peleársela solo’. La gente no sabe el trabajo que hay detrás, la gente no sabe que detrás del hijo de Haila hay un Haned que vino hace tres años a Estados Unidos a buscársela solo".

La situación política también ha representado una carga para el artista, sobre todo por los señalamientos que ha enfrentado su madre. "Incluso más sabiendo que me iba a venir a vivir a un país donde mi mamá había tenido ese tipo de situaciones", señaló.

Sin embargo, no todo ha sido rechazo. Haned reveló que en Miami ha podido caminar con su madre por la calle y ver cómo muchas personas se acercan a pedirle una foto.

"No entiendo ese odio que han generado por ahí dos o tres gentes. Haila es una artista con más de 25 años de carrera y eso hay que respetarlo, para no hablarte del papel de madre, el que se meta con mi mamá es fuego", sentenció.

Cuando le increparon que su mamá le cantó a Fidel, Haned respondió: "Sí, está bien, pero en Cuba todos dijimos 'pioneros por el comunismo', todo fuimos adoctrinados en Cuba. En mi casa lo que se habla es de música, de giras, de proyectos, en mi casa no se habla de política".

En más de una oportunidad el público ha mostrado rechazo a Haila por simpatizar con el régimen cubano. En julio del pasado año cubanos protestaron en su concierto en Madrid con una manta gigante con nombres y fotos de presos políticos en la isla.

