Mawell estalla tras comentario de Johayron: “No puedo permitir que se borre y tape lo mío”

El reguetonero cubano Mawell reaccionó con firmeza en redes sociales, tras las declaraciones de Johayron, quien dijo recientemente en un directo que aún “falta un tema de reparto que se vuelva mundial”. Aunque no lo menciona directamente, la respuesta de Mawell parece dirigida al joven artista, y no deja lugar a dudas sobre su postura.

“Por qué salen a diario artistas colegas del género diciendo que lo que hace falta es acabar de hacer un tema reparto a nivel mundial, como si no existiera uno ya”, escribió Mawell en sus historias de Instagram. “Me quedo frío, como todos quieren tapar algo tan grande. Basta, me cansé de que lo tapen y actúen como si no hubiera pasado”.

Sus palabras fueron acompañadas por un video en el que explicó que no tenía pensado publicar ese mensaje, pero que sintió la necesidad de hacerlo ante la falta de reconocimiento:

“Yo cambié y soy un nuevo artista y persona. Dejé muchas cosas atrás. Pero lo tenía que subir porque muchos artistas y gente están tapando el sol con un dedo. Que si internacionalizar, que si hay que hacer un tema para hacerlo mundial, borrando lo que ya está”.

“Mejor digan: para lograr otro tema mundial o varios más después del que ya está. Yo cambié, pero no puedo permitir que se borre y tape lo mío. Cualquier persona lo haría”, afirmó.

La reacción llega pocos días después de que Johayron dijera que el reparto cubano necesita un tema con impacto global. Aunque reconoció que Mawell lo había logrado con "Triple M", añadió que “era un cover” y que no se supo trabajar bien el éxito:

“Te vuelves loco, y nadie sabe lidiar con eso. Hay que aprender”, expresó Johayron en el directo.

“Triple M”, lanzado por Mawell, es considerado uno de los mayores éxitos del reparto cubano. La canción acumula 100 millones de reproducciones en YouTube, 60 millones en Spotify, 2.7 millones en TikTok, y ha sido reconocida con disco de oro, platino y doble platino. Incluso la influencer Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, compartió varios videos con el tema.

Mawell, que asegura estar en una nueva etapa personal y artística, dejó claro que no está dispuesto a permitir que se minimice su trayectoria y olvidar todo lo que consiguió con "Triple M".

