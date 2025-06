Polémica entre artistas cubanos tras reconocimiento de la revista Billboard Latin al género reparto y sus exponentes

La revista Billboard Latin ha dedicado por primera vez un artículo extenso al género reparto, titulado "Reparto Music Is Cuba’s New Urban Movement: 31 Artists to Discover", en el que reconoce a este movimiento musical surgido en los barrios cubanos como una expresión urbana con proyección internacional.

La publicación incluye una selección de 31 artistas, hombres y mujeres, que según la revista representan lo mejor del género dentro y fuera de la Isla.

Este reconocimiento ha sido celebrado por algunos músicos que han visto en Billboard una validación del esfuerzo y la evolución del reparto. Entre los que agradecieron la inclusión están L Kimii, Wow Popy, Gente de Zona, Dale Pututi y otros, quienes compartieron en redes sociales extractos del artículo y agradecimientos a la revista por visibilizar el género.

Captura Instagram / L Kimii

Sin embargo, la publicación también ha generado una fuerte polémica dentro de la comunidad musical cubana. Algunos exponentes como El Uniko, han cuestionado la lista de artistas seleccionados, señalando que algunos incluidos no representan verdaderamente al género y que otros pilares del movimiento fueron injustamente ignorados.

“Gracias a Billboard por la distinción, pero para la próxima infórmense mejor, pues me parece una falta de respeto que incluyan en la lista a artista que no representaron, no representan y no representarán jamás al movimiento de reparto. No confundan pegar canciones con ser parte del sufrimiento y el sacrificio que se pasó para llegar hasta aquí. Ustedes hasta los otros días eran mikis. Ese deseo de pertenecer los tiene locos. Pero mientras yo vida tenga estaré aquí para recordarles como fueron y como son las cosas.ATT: LA HISTORIA”, escribió El Uniko en Instagram.

Por su parte, Mawell, también apoyó en parte la reflexión de El Uniko: “Si no ubiera existido un ‘Parapapampam’ y un ‘Lío es lío’ de Chocolate y El Uniko hoy no existiera ‘La Triple M’ ni sus números y premios internacionales. Gracias Billboard”.

En respuesta, otros artistas como Dale Pututi intentaron mediar la discusión llamando al respeto entre generaciones y a celebrar que la música cubana haya alcanzado nuevas audiencias globales y que una revista de este alcance reconozca por primera vez el impacto que está teniendo este género a nivel internacional. Dale Pututi llamó a sus colegas a dejar las rencillas y polémicas y celebrar la apertura internacional que está viviendo el movimiento que ya dejó de ser, a su juicio, un género de la calle y la marginalidad.

El debate ha reabierto viejas heridas y ha puesto en evidencia las tensiones generacionales y de representación dentro del reparto. Mientras unos ven la internacionalización del género como una victoria colectiva, otros reclaman mayor rigor a la hora de reconocer quiénes han sido los verdaderos arquitectos de este sonido.

Lo cierto es que, por primera vez, un medio internacional como Billboard ha decidido poner al reparto cubano en el centro de la conversación musical latina, un paso significativo para un movimiento nacido en los barrios más pobres de Cuba y que hoy busca conquistar el mundo.

