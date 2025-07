Damian Valdez lanzó fuertes acusaciones contra policía de Miami e implicó a un agente en el asesinato de El Taiger

El caso por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, ha dado un giro dramático tras la divulgación de una versión más extensa del interrogatorio policial a Damian Valdez-Galloso, único acusado hasta ahora por el crimen.

En las tres horas de grabación ofrecidas por las autoridades -y dadas a conocer a cuentagotas por medios de prensa en los últimos días- el acusado no solo niega haber cometido el asesinato, sino que además lanzó graves acusaciones contra la policía de Miami, sugiriendo que un agente estaría involucrado en los hechos.

Damian llegó a decir, incluso, que las autoridades han manipulado el video de la cámara de seguridad de una casa aledaña a la suya en Hialeah, imágenes devenidas en prueba fundamental en su contra.

“Ese video lo manipularon”: Valdez-Galloso pone en duda las pruebas

Durante el interrogatorio realizado en Nueva York, luego de que lo capturaran y 19 días después del asesinato ocurrido en la madrugada del 3 de octubre de 2024, Valdez-Galloso se mostró desafiante ante las pruebas presentadas por los detectives.

Al ser confrontado por el video que, según la policía, muestra el momento del crimen, el acusado replicó con vehemencia: “Ese video lo manipularon”.

En múltiples ocasiones, insistió en que la grabación no reflejaba la verdad: “No puede ser, yo le estoy diciendo la verdad”, le llegó a decir al detective.

Cuando el agente lo confrontó con la afirmación de que la versión explicada por él "no existe, eso no pasó”, Valdez-Galloso reiteró su negativa: “Ustedes saben que yo no lo maté”.

Acusaciones de complicidad policial

Uno de los momentos más tensos del interrogatorio fue cuando Valdez-Galloso afirmó que El Taiger llegó a su casa acompañado por un hombre que, según él, era un agente de policía.

“El día del asesinato, El Taiger llegó a mi casa con un hombre que yo creo que era policía… y ese ahora no sale en la grabación”.

Esta omisión, según su testimonio, fue determinante para que abandonara Miami tras el suceso: “Sabía que alguien de la policía estaba implicado en esto”.

El acusado afirmó también que pidió a los Marshalls federales que lo detuvieron en Nueva York que no lo entregaran a la policía de Miami: “Yo sabía que esto iba a pasar”, dijo aludiendo a una supuesta manipulación del caso en su contra.

Su versión de los hechos

Valdez-Galloso sostiene que no cometió el asesinato y relata una historia diferente a la presentada por los investigadores.

Asegura que El Taiger le pidió 20,000 dólares prestados esa noche, a pesar de que ya le debía 18,000: “Yo le dije, ‘José, si tú me debes 18. ¿De dónde voy a tener 20,000 pesos yo? ¿Tú estás loco o qué?’”.

Según su testimonio, sobre las cinco de la madrugada del 3 de octubre alguien tocó fuertemente su puerta: “Bam bam bam bam. Me asomo y es José… y ahí veo que viene la gente”.

Describió a uno de los acompañantes como “un hombre blanco, corpulento, con tatuajes, que hablaba español”, aunque no dio nombres ni detalles que permitan identificar a los otros presuntos implicados.

Valdez-Galloso afirmó que después de una breve conversación, los hombres que acompañaban a El Taiger le dijeron al artista que tenía hasta la medianoche para pagarles el dinero.

Poco después, dice haber encontrado al reguetonero sangrando frente a su casa. Explicó que decidió llamar y dejarlo cerca del hospital porque tenía la corazonada de que se recuperaría y explicaría lo ocurrido, algo que no acabó ocurriendo por la muerte de El Taiger.

La versión oficial de lo ocurrido

Las autoridades sostienen una narrativa radicalmente distinta.

Según la declaración jurada de arresto, El Taiger fue a casa de Valdez-Galloso en Hialeah, donde este le abrió la puerta y le disparó directamente en la cabeza.

El reguetonero fue hallado inconsciente en la parte trasera de un SUV cerca de la intersección de la NW 9ª Avenida y la calle 17, y murió siete días después, el 10 de octubre, debido a la gravedad de la herida.

Repercusiones legales

Damián Valdez-Galloso fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión ilegal de un arma de fuego. Está previsto que el juicio comience en septiembre.

La gravedad de los cargos aumentó cuando, el 27 de noviembre de 2024, la Fiscalía de Miami decidió escalar el cargo de asesinato en segundo grado a primero, sugiriendo que consideran el crimen como premeditado.

Valdez-Galloso ha afirmado haber actuado en defensa propia y se declaró no culpable. Fue ordenado a permanecer en detención sin derecho a fianza desde principios de noviembre.

Su abogada, Marissa Altman Glatzer, ha evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso.